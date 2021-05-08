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Флик рассказал о переговорах по поводу поста главного тренера сборной Германии

06:50
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Главный тренер «Баварии» Ханс Флик рассказал о переговорах по поводу поста главного тренера сборной Германии.

«У нас уже были переговоры, в том числе, с генеральным менеджером сборной, Оливером Бирхоффом. Стать главным тренером национальной сборной — это что-то особенное», — приводит AP слова Флика.

Флик стал временным, а затем и постоянным главным тренером «Баварии» в ноябре 2019 года после того, как Нико Ковач покинул клуб по обоюдному согласию. Под руководством специалиста мюнхенский клуб стал чемпионом Германии, завоевал Кубок и Суперкубок Германии, стал победителем Лиги чемпионов, а также одержал победы в Суперкубке УЕФА и на клубном чемпионате мира. Флик покинет «Баварию» по окончании сезона. Он может возглавить сборную Германии, главный тренер которой, Йоахим Лев, уйдет из команды после чемпионата Европы.

Дополнительная информация:

https://apnews.com/article/bundesliga-europe-germany-soccer-entertainment-8573a3fa46bdb2db4e13d6f1db5c1a9c

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