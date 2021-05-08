Флик рассказал о переговорах по поводу поста главного тренера сборной Германии
Главный тренер «Баварии» Ханс Флик рассказал о переговорах по поводу поста главного тренера сборной Германии.
«У нас уже были переговоры, в том числе, с генеральным менеджером сборной, Оливером Бирхоффом. Стать главным тренером национальной сборной — это что-то особенное», — приводит AP слова Флика.
Флик стал временным, а затем и постоянным главным тренером «Баварии» в ноябре 2019 года после того, как Нико Ковач покинул клуб по обоюдному согласию. Под руководством специалиста мюнхенский клуб стал чемпионом Германии, завоевал Кубок и Суперкубок Германии, стал победителем Лиги чемпионов, а также одержал победы в Суперкубке УЕФА и на клубном чемпионате мира. Флик покинет «Баварию» по окончании сезона. Он может возглавить сборную Германии, главный тренер которой, Йоахим Лев, уйдет из команды после чемпионата Европы.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://apnews.com/article/bundesliga-europe-germany-soccer-entertainment-8573a3fa46bdb2db4e13d6f1db5c1a9c
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