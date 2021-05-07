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«Штутгарт» одержал победу в матче с «Аугсбургом»

7 мая 2021, 23:29
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«Штутгарт» победил «Аугсбург» (2:1) в матче 32-го тура чемпионата Германии.

Чемпионат Германии. Бундеслига

32-й тур

«Штутгарт» — «Аугсбург» — 2:1 (1:0)

Голы: Ферстер, 11 (1:0). Нидерлехнер, 59 (1:1). Калайджич, 74 (2:1).

«Штутгарт»: Бредлов, Кемпф, Антон, Соса, Мавропанос (Каразор, 46), Дидави (Томми, 64), Клемент (Мак, 85), Эндо, Ферстер, Массимо (Кулибали, 22. Чурлинов, 64), Калайджич.

«Аугсбург»: Гикевич, Гауэлеув, Оксфорд, Гумны, Йагу Амарал (Педерсен, 83), Моравек (Калиджури, 68), Хедира, Хан (Грегорич, 83), Рихтер (Бенеш, 76), Варгас (Йенсен, 68), Нидерлехнер.

Судья: Грефе.

7 мая. Штутгарт. Стадион «Мерседес-Бенц Арена».

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