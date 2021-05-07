«Штутгарт» одержал победу в матче с «Аугсбургом»
«Штутгарт» победил «Аугсбург» (2:1) в матче 32-го тура чемпионата Германии.
Чемпионат Германии. Бундеслига
32-й тур
«Штутгарт» — «Аугсбург» — 2:1 (1:0)
Голы: Ферстер, 11 (1:0). Нидерлехнер, 59 (1:1). Калайджич, 74 (2:1).
«Штутгарт»: Бредлов, Кемпф, Антон, Соса, Мавропанос (Каразор, 46), Дидави (Томми, 64), Клемент (Мак, 85), Эндо, Ферстер, Массимо (Кулибали, 22. Чурлинов, 64), Калайджич.
«Аугсбург»: Гикевич, Гауэлеув, Оксфорд, Гумны, Йагу Амарал (Педерсен, 83), Моравек (Калиджури, 68), Хедира, Хан (Грегорич, 83), Рихтер (Бенеш, 76), Варгас (Йенсен, 68), Нидерлехнер.
Судья: Грефе.
7 мая. Штутгарт. Стадион «Мерседес-Бенц Арена».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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