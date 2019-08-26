В сборной Белоруссии может оказаться вратарь из дортмундской «Боруссии»

Голкипер второй команды дортмундской «Боруссии» Люсьен Гаврилюк заявил, что готов выступать за сборную Белоруссии. 19-летний голкипер всю жизнь провел в Германии, его мама — белоруска, сообщает «Прессбол».

— Я ощущаю связь с Белоруссией. Все же это страна, где родилась мама, а бабушка с дедушкой там живут и сейчас. Не чувствую себя немцем на сто процентов. Да и по менталитету чем-то схож со славянами.

— А если поступит предложение от какой-либо национальной команды Белоруссии?

— Не знаю. У меня ведь нет паспорта. Но вообще для меня это была бы большая честь. Я подумал бы. Выступать за страну — это гордость.