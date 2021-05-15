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В окружении Санчо уверены в его трансфере в «Манчестер Юнайтед»

17:22
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Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо скоро может перейти в «Манчестер Юнайтед», сообщает Eurosport.

По информации источника, в окружении Санчо заявили, что они более чем уверенны в том, что трансфер состоится.

9 мая появилась информация о том, что 21-летний футболист является лавной трансферной целью «МЮ». Клуб готов заплатить за него 90 миллионов евро.

Действующее соглашение Санчо с «Боруссией» действует до лета 2023 года. В этом сезоне он провел 24 игры в чемпионате Германии, забил 8 голов и отдал 9 результативных передач.

Дополнительная информация:

https://www.eurosport.co.uk/football/transfers/2020-2021/transfer-news-jadon-sancho-camp-more-confident-than-ever-over-man-utd-move-inside-football_sto8318772/story.shtml

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