В окружении Санчо уверены в его трансфере в «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо скоро может перейти в «Манчестер Юнайтед», сообщает Eurosport.

По информации источника, в окружении Санчо заявили, что они более чем уверенны в том, что трансфер состоится.

9 мая появилась информация о том, что 21-летний футболист является лавной трансферной целью «МЮ». Клуб готов заплатить за него 90 миллионов евро.

Действующее соглашение Санчо с «Боруссией» действует до лета 2023 года. В этом сезоне он провел 24 игры в чемпионате Германии, забил 8 голов и отдал 9 результативных передач.