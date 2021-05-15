«Бавария» сыграла вничью с «Фрайбургом»

«Фрайбург» и «Бавария» сыграли вничью (2:2) в матче 33-го тура чемпионата Германии.

В составе гостей отличились Роберт Левандовски и Лерой Сане. У хозяев забивали Мануэль Гульде и Кристиан Гюнтер.

«Бавария» уже обеспечила себе чемпионство, команда имеет 75 очков. У «Фрайбурга» 45 очков и десятая позиция.

В параллельном матче «Герта» и «Кельн» сыграли вничью — 0:0. Уже вылетевший «Шальке» победил «Айнтрахт» со счетом 4:3.

Чемпионат Германии. Бундеслига

33-й тур

«Фрайбург» — «Бавария» — 2:2 (1:1)