«Бавария» сыграла вничью с «Фрайбургом»
18:23
«Фрайбург» и «Бавария» сыграли вничью (2:2) в матче 33-го тура чемпионата Германии.
В составе гостей отличились Роберт Левандовски и Лерой Сане. У хозяев забивали Мануэль Гульде и Кристиан Гюнтер.
«Бавария» уже обеспечила себе чемпионство, команда имеет 75 очков. У «Фрайбурга» 45 очков и десятая позиция.
В параллельном матче «Герта» и «Кельн» сыграли вничью — 0:0. Уже вылетевший «Шальке» победил «Айнтрахт» со счетом 4:3.
Чемпионат Германии. Бундеслига
33-й тур
«Фрайбург» — «Бавария» — 2:2 (1:1)
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