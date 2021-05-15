Футбол
Германия
Новости
Бундеслига 1 Бундеслига 2 Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Германия

«Бавария» сыграла вничью с «Фрайбургом»

18:23
Теги:

«Фрайбург» и «Бавария» сыграли вничью (2:2) в матче 33-го тура чемпионата Германии.

В составе гостей отличились Роберт Левандовски и Лерой Сане. У хозяев забивали Мануэль Гульде и Кристиан Гюнтер.

«Бавария» уже обеспечила себе чемпионство, команда имеет 75 очков. У «Фрайбурга» 45 очков и десятая позиция.

В параллельном матче «Герта» и «Кельн» сыграли вничью — 0:0. Уже вылетевший «Шальке» победил «Айнтрахт» со счетом 4:3.

Чемпионат Германии. Бундеслига

33-й тур

«Фрайбург» — «Бавария» — 2:2 (1:1)

Читайте также

Рублев проиграл итальянцу Сонего в четвертьфинале турнира в Риме
Шлеменко — о словах Кадырова в адрес Хабиба: «Рамзан — далеко не последний человек в России и мире. У него есть свои источники»
Американский журналист высказался об отсутствии Загитовой и Медведевой в составе сборной России
Макгрегор показал актуальную форму перед боем с Порье

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд