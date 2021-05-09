«Манчестер Юнайтед» предложил «Боруссии» 90 миллионов за Санчо

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо является главной трансферной целью «Манчестер Юнайтед», утверждает Daily Star.

Английский клуб готов заплатить за 21-летнего футболиста 90 миллионов евро.

При этом отмечается, что нападающий дортмундцев Эрлинг Холанд, на которого претендуют многие топ-клубы Европы, больше «МЮ» не интересен. Цена норвежца составляет около 170 миллионов евро.

Контракт Санчо действует до лета 2023 года. В этом сезоне англичанин провел в бундеслиге 24 матча, в которых забил 8 голов и отдал 11 результативных передач.