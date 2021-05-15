Левандовски повторил рекорд Герда Мюллера по голам в одном сезоне бундеслиги
17:00
Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски открыл счет в матче 33-го тура чемпионата Германии против «Фрайбурга».
Для поляка этот гол стал 40-м в сезоне. Таким образом, он повторил рекорд легендарного немецкого бомбардира Герда Мюллера по количеству голов в одном сезоне бундеслиги.
Левандовски отметил этот гол, продемонстрировав футболку с изображением Мюллера.
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