Левандовски повторил рекорд Герда Мюллера по голам в одном сезоне бундеслиги

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски открыл счет в матче 33-го тура чемпионата Германии против «Фрайбурга».

Для поляка этот гол стал 40-м в сезоне. Таким образом, он повторил рекорд легендарного немецкого бомбардира Герда Мюллера по количеству голов в одном сезоне бундеслиги.

Левандовски отметил этот гол, продемонстрировав футболку с изображением Мюллера.