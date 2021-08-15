Российская футболистка Карпова выразила соболезнования в связи со смертью Герда Мюллера
15:55
Российская футболистка «Эспаньола» Надежда Карпова в Instagram выразила соболезнования в связи со смертью экс-нападающего «Баварии» и сборной Германии Герда Мюллера.
26-летняя спортсменка в сторис опубликовала фотографию форварда с его именем и написала: «RIP Gerd Muller».
Герд Мюллер скончался сегодня, 15 августа в возрасте 75 лет. Причина смерти не сообщается, в последние годы он страдал болезнью Альцгеймера.
Мюллер становился чемпионом мира-1974 и чемпионом Европы-1972 в составе сборной Германии.
Сторис Надежды Карповой. Фото Instagram
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