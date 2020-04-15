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В Германии запретили спортивные турниры до конца лета. Бундеслига может стать исключением

21:16
«Альянц Арена». Фото AFP
«Альянц Арена». Фото AFP
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Сегодня правительство Германии в числе мер по борьбе с пандемией коронавируса запретило проведение любых массовых спортивных соревнований до 31 августа. При этом, как сообщили «СЭ» коллеги из Kicker, также входящего в Ассоциацию европейских спортивных изданий, проведение матчей без зрителей не обсуждалось. Так называемые «игры-призраки», возможно, обсудят на следующем заседании 30 апреля.

Возобновление бундеслиги по-прежнему может произойти уже в начале мая — 2-го или 9-го числа. При этом они пройдут при строжайшем соблюдении всех мер безопасности — без доступа болельщиков на трибуны и обязательном обследовании игроков и взятии тестов на COVID-19. (Александр Бобров)

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