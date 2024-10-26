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Сегодня, 18:27

«Лейпциг» обыграл «Фрайбург» и возглавил таблицу бундеслиги

Ана Горшкова
Корреспондент
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Вилли Орбан (№4) празднует гол в матче «Лейпциг» — «Фрайбург» (3:1). 26 октября 2024 года.
Фото Reuters

«Лейпциг» дома уверенно победил «Фрайбург» в матче 8-го тура чемпионата Германии — 3:1. Встреча прошла на стадионе «Ред Булл Арена».

Голы за команду из Лейпцига забили Вилли Орбан, Лютсхарел Гертрейда и Лоис Опенда. Единственный мяч гостей на счету Рицу Доана.

«Лейпциг» набрал 20 очков и поднялся на первое место в турнирной таблице бундеслиги. «Бавария» (17 баллов) находится на второй строчке, свой матч 8-го тура команда проведет 27 октября против «Бохума».

«Фрайбург» занимает 3-е место, набрав 15 очков.

Германия. Бундеслига 1. 8-й тур
26 окт, 16:30. Red Bull Arena (Zentralstadion) (Лейпциг)
РБ Лейпциг
3:1
Фрайбург

В другом матче «Санкт-Паули» и «Вольфсбург» сыграли вничью — 0:0.

«Санкт-Паули» (5 очков) располагается на 16-й строчке в чемпионате Германии, «Вольфсбург» (8) — 14-й.

Германия. Бундеслига 1. 8-й тур
26 окт, 16:30. Millerntor-Stadion (Гамбург)
Санкт-Паули
0:0
Вольфсбург

Источник: Таблица бундеслиги
ФК Вольфсбург
ФК Лейпциг
ФК Санкт-Паули
ФК Фрайбург
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«Майнц» и «Боруссия» поделили очки в матче бундеслиги

«Боруссия» уступила «Аугсбургу» в матче бундеслиги
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 РБ Лейпциг 8 6 2 0 14-3 20
2
 Бавария 7 5 2 0 24-7 17
3
 Фрайбург 8 5 0 3 13-11 15
4
 Байер 7 4 2 1 18-13 14
5
 Унион Б 7 4 2 1 8-4 14
6
 Айнтрахт Ф 7 4 1 2 15-11 13
7
 Боруссия Д 8 4 1 3 15-14 13
8
 Штутгарт 8 3 3 2 17-16 12
9
 Вердер 7 3 2 2 12-14 11
10
 Боруссия М 8 3 1 4 11-13 10
11
 Аугсбург 8 3 1 4 12-19 10
12
 Хайденхайм 7 3 0 4 12-11 9
13
 Майнц 8 2 3 3 12-13 9
14
 Вольфсбург 8 2 2 4 15-16 8
15
 Хоффенхайм 7 2 1 4 13-17 7
16
 Ст-Паули 8 1 2 5 5-11 5
17
 Хольштайн 8 0 2 6 10-23 2
18
 Бохум 7 0 1 6 7-17 1
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34 тур
25.10 21:30
Майнц – Боруссия М
 1 : 1
26.10 16:30
Аугсбург – Боруссия Д
 2 : 1
26.10 16:30
РБ Лейпциг – Фрайбург
 3 : 1
26.10 16:30
Ст-Паули – Вольфсбург
 0 : 0
26.10 16:30
Штутгарт – Хольштайн
 2 : 1
26.10 19:30
Вердер – Байер
 - : -
27.10 17:30
Бохум – Бавария
 - : -
27.10 19:30
Унион Б – Айнтрахт Ф
 - : -
27.10 21:30
Хайденхайм – Хоффенхайм
 - : -
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ЖК
Г
Омар Мармуш

Омар Мармуш

Айнтрахт Ф

 9
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Бавария

 8
Тим Кляйндинст

Тим Кляйндинст

Боруссия М

 6
П
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Бавария

 5
Винченцо Грифо

Винченцо Грифо

Фрайбург

 5
Мохамед Амура

Мохамед Амура

Вольфсбург

 4
И К Ж
Самюэль Эссенде

Самюэль Эссенде

Аугсбург

 6 1 2
Марко Фридль

Марко Фридль

Вердер

 5 1 1
Патрик Виммер

Патрик Виммер

Вольфсбург

 6 1 1
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