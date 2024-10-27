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Сегодня, 21:29

«Унион» в большинстве не смог обыграть «Айнтрахт»

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Унион» дома не смог обыграть «Айнтрахт» в матче 8-го тура чемпионата Германии — 1:1. Встреча прошла на стадионе «Ан дер Альтен Форстерай».

На гол полузащитника гостей Марио Гетце ответил форвард хозяев Бенедикт Холлербах.

На 77-й минуте «Айнтрахта» Артур Теат получил вторую желтую карточку и оставил команду в меньшинстве.

«Унион» (15 очков) занимает четвертое место в таблице бундеслиги, «Айнтрахт» (14) — шестой.

Германия. Бундеслига 1. 8-й тур
27 окт, 19:30. Stadion An der Alten Forsterei (Берлин)
Унион Б
1:1
Айнтрахт Ф

Источник: Таблица бундеслиги
ФК Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
ФК Унион Берлин
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2
 РБ Лейпциг 8 6 2 0 14-3 20
3
 Байер 8 4 3 1 20-15 15
4
 Унион Б 8 4 3 1 9-5 15
5
 Фрайбург 8 5 0 3 13-11 15
6
 Айнтрахт Ф 8 4 2 2 16-12 14
7
 Боруссия Д 8 4 1 3 15-14 13
8
 Штутгарт 8 3 3 2 17-16 12
9
 Вердер 8 3 3 2 14-16 12
10
 Боруссия М 8 3 1 4 11-13 10
11
 Аугсбург 8 3 1 4 12-19 10
12
 Хайденхайм 7 3 0 4 12-11 9
13
 Майнц 8 2 3 3 12-13 9
14
 Вольфсбург 8 2 2 4 15-16 8
15
 Хоффенхайм 7 2 1 4 13-17 7
16
 Ст-Паули 8 1 2 5 5-11 5
17
 Хольштайн 8 0 2 6 10-23 2
18
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РБ Лейпциг – Фрайбург
 3 : 1
26.10 16:30
Ст-Паули – Вольфсбург
 0 : 0
26.10 16:30
Штутгарт – Хольштайн
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26.10 19:30
Вердер – Байер
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Бохум – Бавария
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Самюэль Эссенде

Самюэль Эссенде

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 6 1 2
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Патрик Виммер

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