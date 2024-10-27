«Унион» в большинстве не смог обыграть «Айнтрахт»

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«Унион» дома не смог обыграть «Айнтрахт» в матче 8-го тура чемпионата Германии — 1:1. Встреча прошла на стадионе «Ан дер Альтен Форстерай».

На гол полузащитника гостей Марио Гетце ответил форвард хозяев Бенедикт Холлербах.

На 77-й минуте «Айнтрахта» Артур Теат получил вторую желтую карточку и оставил команду в меньшинстве.

«Унион» (15 очков) занимает четвертое место в таблице бундеслиги, «Айнтрахт» (14) — шестой.