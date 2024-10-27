«Унион» в большинстве не смог обыграть «Айнтрахт»
«Унион» дома не смог обыграть «Айнтрахт» в матче 8-го тура чемпионата Германии — 1:1. Встреча прошла на стадионе «Ан дер Альтен Форстерай».
На гол полузащитника гостей Марио Гетце ответил форвард хозяев Бенедикт Холлербах.
На 77-й минуте «Айнтрахта» Артур Теат получил вторую желтую карточку и оставил команду в меньшинстве.
«Унион» (15 очков) занимает четвертое место в таблице бундеслиги, «Айнтрахт» (14) — шестой.
Источник: Таблица бундеслиги
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|8
|6
|2
|0
|29-7
|20
|
2
|РБ Лейпциг
|8
|6
|2
|0
|14-3
|20
|
3
|Байер
|8
|4
|3
|1
|20-15
|15
|
4
|Унион Б
|8
|4
|3
|1
|9-5
|15
|
5
|Фрайбург
|8
|5
|0
|3
|13-11
|15
|
6
|Айнтрахт Ф
|8
|4
|2
|2
|16-12
|14
|
7
|Боруссия Д
|8
|4
|1
|3
|15-14
|13
|
8
|Штутгарт
|8
|3
|3
|2
|17-16
|12
|
9
|Вердер
|8
|3
|3
|2
|14-16
|12
|
10
|Боруссия М
|8
|3
|1
|4
|11-13
|10
|
11
|Аугсбург
|8
|3
|1
|4
|12-19
|10
|
12
|Хайденхайм
|7
|3
|0
|4
|12-11
|9
|
13
|Майнц
|8
|2
|3
|3
|12-13
|9
|
14
|Вольфсбург
|8
|2
|2
|4
|15-16
|8
|
15
|Хоффенхайм
|7
|2
|1
|4
|13-17
|7
|
16
|Ст-Паули
|8
|1
|2
|5
|5-11
|5
|
17
|Хольштайн
|8
|0
|2
|6
|10-23
|2
|
18
|Бохум
|8
|0
|1
|7
|7-22
|1
Результаты / календарь
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30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|25.10
|21:30
|
Майнц – Боруссия М
|1 : 1
|26.10
|16:30
|
Аугсбург – Боруссия Д
|2 : 1
|26.10
|16:30
|
РБ Лейпциг – Фрайбург
|3 : 1
|26.10
|16:30
|
Ст-Паули – Вольфсбург
|0 : 0
|26.10
|16:30
|
Штутгарт – Хольштайн
|2 : 1
|26.10
|19:30
|
Вердер – Байер
|2 : 2
|27.10
|17:30
|
Бохум – Бавария
|0 : 5
|27.10
|19:30
|
Унион Б – Айнтрахт Ф
|1 : 1
|27.10
|21:30
|
Хайденхайм – Хоффенхайм
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|9
|
|
Омар Мармуш
Айнтрахт Ф
|9
|
|
Виктор Бонифейс
Байер
|6
|П
|
|
Винченцо Грифо
Фрайбург
|5
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|5
|
|
Мохамед Амура
Вольфсбург
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Самюэль Эссенде
Аугсбург
|6
|1
|2
|
|
Патрик Виммер
Вольфсбург
|6
|1
|1
|
|
Марко Фридль
Вердер
|6
|1
|1
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