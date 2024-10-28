Кейн и Мбаппе выиграли приз Герда Мюллера — самому результативному игроку сезона

Нападающий «Баварии» Харри Кейн и форвард «Реала» Килиан Мбаппе стали обладателями приза Герда Мюллера по итогам сезона-2023/24 — самому результативному игроку сезона.

Британец и француз забили по 44 гола на клубном уровне. У Мбаппе на это ушло 48 матчей, у Кейна — 45. Во всех турнирах футболисты забили по 52 гола.

Форвард «Реала», как и вся делегация мадридцев, не приехала на церемонию награждения.

В 2023 году приз выиграл Эрлин Холанн, в 2022-м и 2021-м — Роберт Левандовски.