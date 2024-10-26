«Боруссия» уступила «Аугсбургу» в матче бундеслиги
«Боруссия» на выезде проиграла «Аугсбургу» в матче 8-го тура чемпионата Германии — 1:2.
У хозяев дубль в этой встрече оформил Алексис Клод-Морис. Автором единственного гола гостей стал Доньелл Мален.
На 90+9-й минуте защитник клуба из Дортмунда Альмугера Кабар получил красную карточку.
«Боруссия» с 13 очками располагается на 7-м месте в турнирной таблице бундеслиги. «Аугсбург» набрал 10 баллов и поднялся на 11-ю строчку.
В другом матче дня «Штутгарт» победил «Хольштайн» со счетом 2:1. «Швабы» (12 очков) идут восьмыми в чемпионате Германии, «Хольштайн» (2) занимает 17-ю позицию.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|РБ Лейпциг
|8
|6
|2
|0
|14-3
|20
|
2
|Бавария
|7
|5
|2
|0
|24-7
|17
|
3
|Фрайбург
|8
|5
|0
|3
|13-11
|15
|
4
|Байер
|7
|4
|2
|1
|18-13
|14
|
5
|Унион Б
|7
|4
|2
|1
|8-4
|14
|
6
|Айнтрахт Ф
|7
|4
|1
|2
|15-11
|13
|
7
|Боруссия Д
|8
|4
|1
|3
|15-14
|13
|
8
|Штутгарт
|8
|3
|3
|2
|17-16
|12
|
9
|Вердер
|7
|3
|2
|2
|12-14
|11
|
10
|Боруссия М
|8
|3
|1
|4
|11-13
|10
|
11
|Аугсбург
|8
|3
|1
|4
|12-19
|10
|
12
|Хайденхайм
|7
|3
|0
|4
|12-11
|9
|
13
|Майнц
|8
|2
|3
|3
|12-13
|9
|
14
|Вольфсбург
|8
|2
|2
|4
|15-16
|8
|
15
|Хоффенхайм
|7
|2
|1
|4
|13-17
|7
|
16
|Ст-Паули
|8
|1
|2
|5
|5-11
|5
|
17
|Хольштайн
|8
|0
|2
|6
|10-23
|2
|
18
|Бохум
|7
|0
|1
|6
|7-17
|1
|25.10
|21:30
|
Майнц – Боруссия М
|1 : 1
|26.10
|16:30
|
Аугсбург – Боруссия Д
|2 : 1
|26.10
|16:30
|
РБ Лейпциг – Фрайбург
|3 : 1
|26.10
|16:30
|
Ст-Паули – Вольфсбург
|0 : 0
|26.10
|16:30
|
Штутгарт – Хольштайн
|2 : 1
|26.10
|19:30
|
Вердер – Байер
|- : -
|27.10
|17:30
|
Бохум – Бавария
|- : -
|27.10
|19:30
|
Унион Б – Айнтрахт Ф
|- : -
|27.10
|21:30
|
Хайденхайм – Хоффенхайм
|- : -
|Г
|
|
Омар Мармуш
Айнтрахт Ф
|9
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|8
|
|
Тим Кляйндинст
Боруссия М
|6
|П
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|5
|
|
Винченцо Грифо
Фрайбург
|5
|
|
Мохамед Амура
Вольфсбург
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Самюэль Эссенде
Аугсбург
|6
|1
|2
|
|
Марко Фридль
Вердер
|5
|1
|1
|
|
Патрик Виммер
Вольфсбург
|6
|1
|1