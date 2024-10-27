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27 октября, 23:23

«Хоффенхайм» и «Хайденхайм» не забили голов в матче бундеслиги

Руслан Минаев
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«Хоффенхайм» на выезде сыграл вничью с «Хайденхаймом» в матче 8-го тура бундеслиги — 0:0.

Гости набрали 8 очков и занимают 15-е место в таблице чемпионата. «Хайденхайм» с 10 очками — на 10-й строчке.

«Хоффенхайм» 2 ноября примет «Санкт-Паули». «Хайденхайм» в этот же день сыграет в гостях с «Хольштайн Килем».

Германия. Бундеслига 1. 8-й тур
27 окт, 21:30. Voith-Arena (Хайденхайм)
Хайденхайм
0:0
Хоффенхайм

ФК Хоффенхайм
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 И В Н П +/- О
1
 Бавария 8 6 2 0 29-7 20
2
 РБ Лейпциг 8 6 2 0 14-3 20
3
 Байер 8 4 3 1 20-15 15
4
 Унион Б 8 4 3 1 9-5 15
5
 Фрайбург 8 5 0 3 13-11 15
6
 Айнтрахт Ф 8 4 2 2 16-12 14
7
 Боруссия Д 8 4 1 3 15-14 13
8
 Штутгарт 8 3 3 2 17-16 12
9
 Вердер 8 3 3 2 14-16 12
10
 Хайденхайм 8 3 1 4 12-11 10
11
 Боруссия М 8 3 1 4 11-13 10
12
 Аугсбург 8 3 1 4 12-19 10
13
 Майнц 8 2 3 3 12-13 9
14
 Вольфсбург 8 2 2 4 15-16 8
15
 Хоффенхайм 8 2 2 4 13-17 8
16
 Ст-Паули 8 1 2 5 5-11 5
17
 Хольштайн 8 0 2 6 10-23 2
18
 Бохум 8 0 1 7 7-22 1
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25.10 21:30
Майнц – Боруссия М
 1 : 1
26.10 16:30
Аугсбург – Боруссия Д
 2 : 1
26.10 16:30
РБ Лейпциг – Фрайбург
 3 : 1
26.10 16:30
Ст-Паули – Вольфсбург
 0 : 0
26.10 16:30
Штутгарт – Хольштайн
 2 : 1
26.10 19:30
Вердер – Байер
 2 : 2
27.10 17:30
Бохум – Бавария
 0 : 5
27.10 19:30
Унион Б – Айнтрахт Ф
 1 : 1
27.10 21:30
Хайденхайм – Хоффенхайм
 0 : 0
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Айнтрахт Ф

 9
Виктор Бонифейс

Виктор Бонифейс

Байер

 6
П
Винченцо Грифо

Винченцо Грифо

Фрайбург

 5
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Бавария

 5
Мохамед Амура

Мохамед Амура

Вольфсбург

 4
И К Ж
Самюэль Эссенде

Самюэль Эссенде

Аугсбург

 6 1 2
Патрик Виммер

Патрик Виммер

Вольфсбург

 6 1 1
Марко Фридль

Марко Фридль

Вердер

 6 1 1
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