«Хоффенхайм» и «Хайденхайм» не забили голов в матче бундеслиги

«Хоффенхайм» на выезде сыграл вничью с «Хайденхаймом» в матче 8-го тура бундеслиги — 0:0.

Гости набрали 8 очков и занимают 15-е место в таблице чемпионата. «Хайденхайм» с 10 очками — на 10-й строчке.

«Хоффенхайм» 2 ноября примет «Санкт-Паули». «Хайденхайм» в этот же день сыграет в гостях с «Хольштайн Килем».