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Сегодня, 21:39

В «Боруссии» подтвердили, что нападающий Тюрам летом хочет покинуть клуб бесплатно

Иван Шитик
Корреспондент
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Директор «Боруссии» из Менхегладбаха Маркус Виркус прокомментировал будущее нападающего Маркуса Тюрама.

«Мы должны признать, что на него есть спрос среди крупных клубов, и он вполне может туда уйти. Не буду скрывать разочарование от того факта, что игроки покидают наш клуб бесплатно», — цитирует менеджера Sport1

Срок контракта 25-летнего француза истекает по окончании сезона. Интерес к нему проявляют «Челси», «Ньюкасл», «Барселона» и «Интер». Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 32 миллиона евро.

В нынешнем розыгрыше бундеслиги форвард отметился 11 голами в 20 матчах.

ФК Боруссия (Менхенгладбах)
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Дортмундская «Боруссия» обыграла «Герту» и продлила беспроигрышную серию до 6 матчей
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Унион Б 21 13 4 4 35-24 43
2
 Бавария 21 12 7 2 61-21 43
3
 Боруссия Д 21 14 1 6 44-27 43
4
 Фрайбург 21 12 4 5 34-31 40
5
 РБ Лейпциг 21 11 6 4 43-26 39
6
 Айнтрахт Ф 21 11 5 5 42-29 38
7
 Вольфсбург 21 8 6 7 38-29 30
8
 Боруссия М 21 8 5 8 38-35 29
9
 Вердер 21 8 3 10 31-41 27
10
 Байер 20 8 3 9 33-32 27
11
 Майнц 20 7 5 8 30-32 26
12
 Кельн 21 6 8 7 32-34 26
13
 Аугсбург 21 7 3 11 26-36 24
14
 Штутгарт 21 4 7 10 26-36 19
15
 Хоффенхайм 21 5 4 12 29-40 19
16
 Бохум 21 6 1 14 24-51 19
17
 Герта 21 4 5 12 25-40 17
18
 Шальке 21 2 7 12 14-41 13
Результаты / календарь
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27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
17.02 22:30
Аугсбург – Хоффенхайм
 1 : 0
18.02 17:30
Боруссия М – Бавария
 3 : 2
18.02 17:30
Бохум – Фрайбург
 0 : 2
18.02 17:30
Штутгарт – Кельн
 3 : 0
18.02 17:30
Вольфсбург – РБ Лейпциг
 0 : 3
18.02 20:30
Айнтрахт Ф – Вердер
 2 : 0
19.02 17:30
Унион Б – Шальке
 0 : 0
19.02 19:30
Боруссия Д – Герта
 4 : 1
19.02 21:30
Байер – Майнц
 - : -
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Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Никлас Фюллкруг

Никлас Фюллкруг

Вердер

 13
Кристофер Нкунку

Кристофер Нкунку

РБ Лейпциг

 12
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Боруссия М

 11
П
Рандаль Коло Муани

Рандаль Коло Муани

Айнтрахт Ф

 10
Алассан Плеа

Алассан Плеа

Боруссия М

 8
Доминик Собослои

Доминик Собослои

РБ Лейпциг

 8
И К Ж
Марко Фридль

Марко Фридль

Вердер

 19 1 5
Дайот Упамекано

Дайот Упамекано

Бавария

 20 1 3
Антони Лозийя

Антони Лозийя

Бохум

 21 1 3
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