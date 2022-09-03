В «Баварии» рассказали, что не будут продавать Мусиалу

«Бавария» не хочет продавать форварда Джамала Мусиалу за сто миллионов евро, сообщает директор клуба Хасан Салихамиджич.

«100 миллионов евро за Мусиалу? Джамал не продается», — цитирует функционера Sky Sport.

В этом сезоне бундеслиги 19-летний нападающий принял участие в трех матчах, записав на свой счет три забитых мяча и одну голевую передачу.

В «Баварии» Он играет с лета 2020 года. Игрок связан трудовыми обязательствами с клубом до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 65 миллионов евро.