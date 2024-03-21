В «Баварии» не исключили возможного возвращения Нагельсманна в команду

Член совета директоров «Баварии» Ули Хенесс выступил с заявлением по поводу Юлиана Нагельсманна, который был уволен из клуба год назад. Он допустил, что специалист может вернуться в команду.

«У нынешнего руководства «Баварии» нет никакой обиды на Нагельсманна. Ответственность за увольнение Юлиана несут Оливер Кан и Хасан Салихамиджич. Их больше нет в клубе. Возвращение Нагельсманна возможно, тем более что его действующий контракт рассчитан только до окончания Евро-2024», — цитирует Хенесса приводит Sky Sports.

Сообщалось, что кандидатурой немца интересуются «Бавария» и «Барселона».

Нагельсманн возглавляет сборную Германии с сентября 2023 года.

Чемпионат Европы пройдет с 14 июня по 14 июля. В турнире примут участие 24 команды.