«Фрайбург» возглавит 38-летний экс-футболист без опыта работы тренером
Юлиан Шустер займет пост главного тренера «Фрайбурга» по окончании текущего сезона, сообщает пресс-служба команды.
Немецкая команда станет первой для 38-летнего специалиста.
Большую часть карьеры игрока полузащитник провел во «Фрайбурге». За клуб он сыграл 242 матча, в которых забил 21 мяч и отдал 32 голевые передачи.
После 26 туров чемпионата Германии «Фрайбург» занимает девятое место, набрав 33 очка. Сейчас черно-белыми руководит 58-летний Кристиан Штрайх. Он занимает этот пост с 2011 года.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Байер
|27
|23
|4
|0
|68-19
|73
|
2
|Бавария
|27
|19
|3
|5
|78-33
|60
|
3
|Штутгарт
|27
|18
|3
|6
|63-34
|57
|
4
|Боруссия Д
|27
|15
|8
|4
|55-32
|53
|
5
|РБ Лейпциг
|27
|15
|5
|7
|60-32
|50
|
6
|Айнтрахт Ф
|27
|10
|11
|6
|42-35
|41
|
7
|Аугсбург
|27
|9
|9
|9
|44-43
|36
|
8
|Фрайбург
|27
|10
|6
|11
|39-48
|36
|
9
|Хоффенхайм
|27
|9
|6
|12
|45-52
|33
|
10
|Вердер
|27
|8
|6
|13
|35-43
|30
|
11
|Хайденхайм
|27
|7
|9
|11
|38-47
|30
|
12
|Унион Б
|27
|8
|5
|14
|25-42
|29
|
13
|Боруссия М
|27
|6
|10
|11
|46-53
|28
|
14
|Вольфсбург
|27
|7
|7
|13
|33-44
|28
|
15
|Бохум
|27
|5
|11
|11
|32-56
|26
|
16
|Майнц
|27
|3
|11
|13
|22-46
|20
|
17
|Кельн
|27
|3
|10
|14
|21-48
|19
|
18
|Дармштадт
|27
|2
|8
|17
|28-67
|14
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
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6 тур
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8 тур
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12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|30.03
|17:30
|
Боруссия М – Фрайбург
|0 : 3
|30.03
|17:30
|
Байер – Хоффенхайм
|2 : 1
|30.03
|17:30
|
Айнтрахт Ф – Унион Б
|0 : 0
|30.03
|17:30
|
РБ Лейпциг – Майнц
|0 : 0
|30.03
|17:30
|
Вердер – Вольфсбург
|0 : 2
|30.03
|20:30
|
Бавария – Боруссия Д
|0 : 2
|31.03
|16:30
|
Аугсбург – Кельн
|1 : 1
|31.03
|18:30
|
Штутгарт – Хайденхайм
|3 : 3
|31.03
|20:30
|
Бохум – Дармштадт
|2 : 2
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|31
|
|
Серу Гирасси
Штутгарт
|23
|
|
Лоис Опенда
РБ Лейпциг
|19
|П
|
|
Юлиан Брандт
Боруссия Д
|11
|
|
Лерой Сане
Бавария
|11
|
|
Алехандро Гримальдо
Байер
|11
|И
|К
|Ж
|
|
Максенс Лакруа
Вольфсбург
|23
|2
|2
|
|
Матей Маглица
Дармштадт
|20
|2
|6
|
|
Кевин Фолланд
Унион Б
|20
|1
|0
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