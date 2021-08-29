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«Унион» обыграл «Боруссию» из Менхенгладбаха в чемпионате Германии

18:24
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«Унион» обыграл «Боруссию» из Менхенгладбаха в матче 3-го тура чемпионата Германии со счетом 2:1.

В составе хозяев голами отметились защитник Нико Гиссельманн и нападающий Тайво Авонийи.

У гостей мяч забил нападающий Йонас Хофманн.

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

3-й тур

«Унион Б» — «Боруссия М» — 2:1 (2:0)

Голы: Гиссельманн, 22 (1:0). Авонийи, 41 (2:0). Хофманн, 90+1 (2:1).

«Унион Б»: Луте, Триммель, Кнохе, Гиссельманн, Баумгартль, Еккель, Хедира (Грисбек, 82), Озтунали (Фогльзаммер, 82), Харагути (Рюерсон, 61), Крузе (Тойхерт, 82), Авонийи (Беренс, 73).

«Боруссия М»: Зоммер, Эльведи, Бенсебаини, Байер, Скалли, Крамер (Закария, 46), Вольф (Херрманн, 46), Нойхаус (Бенеш, 84), Штиндль, Плеа (Беннеттс, 71), Хофманн.

Предупреждения: Харагути, 45. Триммель, 52.

29 августа. Берлин. Стадион «Ан дер Альтен Ферстерай».

Унион Б — Боруссия М

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Екатерина Савостина все материалы автора

Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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