«Унион» обыграл «Боруссию» из Менхенгладбаха в чемпионате Германии
«Унион» обыграл «Боруссию» из Менхенгладбаха в матче 3-го тура чемпионата Германии со счетом 2:1.
В составе хозяев голами отметились защитник Нико Гиссельманн и нападающий Тайво Авонийи.
У гостей мяч забил нападающий Йонас Хофманн.
Чемпионат Германии. Бундеслига 1
3-й тур
«Унион Б» — «Боруссия М» — 2:1 (2:0)
Голы: Гиссельманн, 22 (1:0). Авонийи, 41 (2:0). Хофманн, 90+1 (2:1).
«Унион Б»: Луте, Триммель, Кнохе, Гиссельманн, Баумгартль, Еккель, Хедира (Грисбек, 82), Озтунали (Фогльзаммер, 82), Харагути (Рюерсон, 61), Крузе (Тойхерт, 82), Авонийи (Беренс, 73).
«Боруссия М»: Зоммер, Эльведи, Бенсебаини, Байер, Скалли, Крамер (Закария, 46), Вольф (Херрманн, 46), Нойхаус (Бенеш, 84), Штиндль, Плеа (Беннеттс, 71), Хофманн.
Предупреждения: Харагути, 45. Триммель, 52.
29 августа. Берлин. Стадион «Ан дер Альтен Ферстерай».
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