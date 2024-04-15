Курьез в бундеслиге: протокол ВАР не нарушен. Судья не «откручивал» момент

В начале второго тайма матча 29-го тура чемпионата Германии «Боруссия» М — «Боруссия» Д (1:2) возникла спорная ситуация, связанная с назначением и выполнением 11-метрого удара. Некоторые западноевропейские СМИ оценили ее как нарушение протокола ВАР со стороны судьи Флориана Бадштюбнера.

На самом деле серьезной ошибки арбитр не допустил, протокол не нарушил, момент не «открутил». Произошел, если можно так выразиться, несчастный случай, в котором, конечно, все равно есть вина судьи.

На 49-й минуте он назначил пенальти, решив, что вратарь хозяев Йонас Омлин нарушил правила, сбив соперника в своей штрафной площади. Марсель Забитцер выполнил 11-метровый удар, отправив мяч в сетку. Но сделал он это без сигнала арбитра — Бадштюбнер не дал свисток.

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Об этом можно судить по опубликованной аудиозаписи переговоров судьи с ВАР Робертом Хартманном. Тот проверял, был ли офсайд и коснулся ли сначала голкипер мяча, и просил арбитра подождать. Неожиданно австриец нанес удар, но Бадштюбнер тут же сказал: «Я не свистел, нет».

Возможно, Забитцера, без сигнала рефери выполнившего пенальти и пославшего мяч в сетку, смутило поведение Бадштюбнера. Тот отошел далеко от 11-метровой отметки и всем своим видом показывал, что пенальти вот-вот будет пробиваться. Возможно, в тот момент с трибуны прозвучал свисток болельщика, который игрок дортмундцев принял за сигнал судьи.

Бадштюбнер моментально показал, что гол засчитываться не будет, что еще идет проверка ВАР. После этого он отправился к монитору, посмотрел видеоповторы, убедился, что вратарь сначала рукой выбил мяч, а потом произошел его контакт с соперником. В итоге на 51-й минуте судья изменил свое первоначальное решение и отменил пенальти, исправив ошибку.

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Скриншот.

Некоторые СМИ по горячим следам неправильно восприняли случившееся, решив, что Забитцер ударил после свистка судьи, и обвинили Бадштюбнера, не засчитавшего гол, в нарушении протокола ВАР.