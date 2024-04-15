Футбол
Германия
Новости
Бундеслига 1 Бундеслига 2 Кубок Суперкубок Видео
Главная
Футбол
Германия

Судейство

Сегодня, 13:20

Курьез в бундеслиге: протокол ВАР не нарушен. Судья не «откручивал» момент

Александр Бобров
Шеф-редактор
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Скриншот.
Скриншот.
Скриншот.
Скриншот.
1/4

В начале второго тайма матча 29-го тура чемпионата Германии «Боруссия» М — «Боруссия» Д (1:2) возникла спорная ситуация, связанная с назначением и выполнением 11-метрого удара. Некоторые западноевропейские СМИ оценили ее как нарушение протокола ВАР со стороны судьи Флориана Бадштюбнера.

На самом деле серьезной ошибки арбитр не допустил, протокол не нарушил, момент не «открутил». Произошел, если можно так выразиться, несчастный случай, в котором, конечно, все равно есть вина судьи.

На 49-й минуте он назначил пенальти, решив, что вратарь хозяев Йонас Омлин нарушил правила, сбив соперника в своей штрафной площади. Марсель Забитцер выполнил 11-метровый удар, отправив мяч в сетку. Но сделал он это без сигнала арбитра — Бадштюбнер не дал свисток.

Скриншот.

Об этом можно судить по опубликованной аудиозаписи переговоров судьи с ВАР Робертом Хартманном. Тот проверял, был ли офсайд и коснулся ли сначала голкипер мяча, и просил арбитра подождать. Неожиданно австриец нанес удар, но Бадштюбнер тут же сказал: «Я не свистел, нет».

Возможно, Забитцера, без сигнала рефери выполнившего пенальти и пославшего мяч в сетку, смутило поведение Бадштюбнера. Тот отошел далеко от 11-метровой отметки и всем своим видом показывал, что пенальти вот-вот будет пробиваться. Возможно, в тот момент с трибуны прозвучал свисток болельщика, который игрок дортмундцев принял за сигнал судьи.

Бадштюбнер моментально показал, что гол засчитываться не будет, что еще идет проверка ВАР. После этого он отправился к монитору, посмотрел видеоповторы, убедился, что вратарь сначала рукой выбил мяч, а потом произошел его контакт с соперником. В итоге на 51-й минуте судья изменил свое первоначальное решение и отменил пенальти, исправив ошибку.

Скриншот.
Скриншот.

Некоторые СМИ по горячим следам неправильно восприняли случившееся, решив, что Забитцер ударил после свистка судьи, и обвинили Бадштюбнера, не засчитавшего гол, в нарушении протокола ВАР.

ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Боруссия (Менхенгладбах)
1
0
Читайте также
L`Equipe: Неймар приходил пьяным на тренировки «ПСЖ»
«Бавария» не выиграла чемпионат Германии впервые с 2012 года
Фигурант дела о теракте в «Крокусе» Лутфуллои обжаловал свой арест
Прощай, Абаскаль, мы не будем скучать. «Спартак» уволил тренера, который променял свои амбиции и талант на шоу и скандалы
Автоэксперт назвал лучшие семейные авто за 800 тыс. рублей
Подполье сообщило об ударе ВС РФ по французским наемникам в Славянске
Популярное видео
«Реал Сосьедад» — «Альмерия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 14 апреля
«Кадис» — «Барселона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 13 апреля
«Мальорка» — «Реал»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Жирона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: финал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Иттихад» — «Аль-Вехда»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
РПЛ: видео голов 23-го тура 8 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 7 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 6 апреля
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Фиорентина» — «Аталанта»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Спартак» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Ювентус» — «Лацио»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Химки» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал» — «Атлетик»: видеообзор матча, 30-й тур чемпионата Испании
«Алавес» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 22-го тура 31 марта
«Жирона» — «Бетис»: видеообзор матча, 30-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Лас-Пальмас»: видеообзор, чемпионат Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Зидан не планирует возглавлять «Баварию»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Байер 29 25 4 0 74-19 79
2
 Бавария 29 20 3 6 82-36 63
3
 Штутгарт 29 20 3 6 67-34 63
4
 РБ Лейпциг 29 17 5 7 67-33 56
5
 Боруссия Д 29 16 8 5 57-34 56
6
 Айнтрахт Ф 29 10 12 7 43-39 42
7
 Аугсбург 29 10 9 10 47-46 39
8
 Фрайбург 29 11 6 12 41-52 39
9
 Хоффенхайм 29 10 6 13 49-57 36
10
 Хайденхайм 29 8 10 11 42-50 34
11
 Боруссия М 29 7 10 12 50-56 31
12
 Вердер 29 8 7 14 36-49 31
13
 Унион Б 29 8 5 16 25-45 29
14
 Вольфсбург 29 7 7 15 34-50 28
15
 Бохум 29 5 12 12 34-59 27
16
 Майнц 29 5 11 13 30-47 26
17
 Кельн 29 4 10 15 23-51 22
18
 Дармштадт 29 2 8 19 28-72 14
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
19.04 21:30
Айнтрахт Ф – Аугсбург
 - : -
20.04 16:30
Кельн – Дармштадт
 - : -
20.04 16:30
Хайденхайм – РБ Лейпциг
 - : -
20.04 16:30
Хоффенхайм – Боруссия М
 - : -
20.04 16:30
Вольфсбург – Бохум
 - : -
20.04 19:30
Унион Б – Бавария
 - : -
21.04 16:30
Вердер – Штутгарт
 - : -
21.04 18:30
Боруссия Д – Байер
 - : -
21.04 20:30
Фрайбург – Майнц
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Бавария

 32
Серу Гирасси

Серу Гирасси

Штутгарт

 25
Лоис Опенда

Лоис Опенда

РБ Лейпциг

 22
П
Алехандро Гримальдо

Алехандро Гримальдо

Байер

 12
Ян-Никлас Бесте

Ян-Никлас Бесте

Хайденхайм

 11
Лерой Сане

Лерой Сане

Бавария

 11
И К Ж
Максенс Лакруа

Максенс Лакруа

Вольфсбург

 23 2 2
Матей Маглица

Матей Маглица

Дармштадт

 21 2 6
Тута

Тута

Айнтрахт Ф

 26 1 1
Вся статистика

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости