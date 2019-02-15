Ули Хенесс: "Клопп мог возглавить "Баварию", но в итоге был приглашен Клинсманн"

Президент "Баварии" Ули Хенесс заявил, что действующий главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп мог возглавить мюнхенский клуб 11 лет назад.

- Много лет назад мы договаривались о сотрудничестве, но в итоге пригласили Юргена Клинсманна, - приводит слова Хенесса Bild. - Сейчас мы не думаем об этом. У нас есть тренер, которым мы довольны. Команда развивается, все идет хорошо. Мы живем настоящим моментом.

Напомним, с лета 2018 года "Баварию" возглавляет Нико Ковач. Мюнхенцы занимают 2-е место в турнирной таблице чемпионата Германии, имея в активе 45 очков после 21 тура.

"Бавария" встретится с "Ливерпулем" в матчах 1/8 финала Лиги чемпионов, которые пройдут 19 февраля и 13 марта.

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