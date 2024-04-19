Тухель покинет «Баварию», даже если ему предложат остаться

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель поделился мнением о своем будущем в клубе.

«У меня есть договоренность с клубом о том, что я ухожу в июне, об этом было сообщено, и все остается в силе», — приводит слова Тухеля журналист Фабрицио Романо.

Ранее стало известно, что Тухель покинет клуб по окончании сезона-2023/24. 50-летний специалист возглавляет клуб с марта 2023 года.

«Бавария» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Германии, набрав 63 очка в 29 матчах.