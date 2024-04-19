Зидан находится в шаге от того, чтобы возглавить «Баварию»
Бывший главный тренер «Реала» Зинедин Зидан в ближайшее время может возглавить «Баварию», сообщает Mundo Deportivo.
По информации источника, соглашение между сторонами пока не подписано, поскольку стороны еще обсуждают некоторые детали. 51-летний французский специалист попросил руководство клуба усилить защиту команды.
Ранее стало известно, что нынешний главный тренер баварцев Томас Тухель покинет клуб по окончании сезона-2023/24.
«Бавария» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Германии, набрав 63 очка в 29 матчах.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Байер
|29
|25
|4
|0
|74-19
|79
|
2
|Бавария
|29
|20
|3
|6
|82-36
|63
|
3
|Штутгарт
|29
|20
|3
|6
|67-34
|63
|
4
|РБ Лейпциг
|29
|17
|5
|7
|67-33
|56
|
5
|Боруссия Д
|29
|16
|8
|5
|57-34
|56
|
6
|Айнтрахт Ф
|29
|10
|12
|7
|43-39
|42
|
7
|Аугсбург
|29
|10
|9
|10
|47-46
|39
|
8
|Фрайбург
|29
|11
|6
|12
|41-52
|39
|
9
|Хоффенхайм
|29
|10
|6
|13
|49-57
|36
|
10
|Хайденхайм
|29
|8
|10
|11
|42-50
|34
|
11
|Боруссия М
|29
|7
|10
|12
|50-56
|31
|
12
|Вердер
|29
|8
|7
|14
|36-49
|31
|
13
|Унион Б
|29
|8
|5
|16
|25-45
|29
|
14
|Вольфсбург
|29
|7
|7
|15
|34-50
|28
|
15
|Бохум
|29
|5
|12
|12
|34-59
|27
|
16
|Майнц
|29
|5
|11
|13
|30-47
|26
|
17
|Кельн
|29
|4
|10
|15
|23-51
|22
|
18
|Дармштадт
|29
|2
|8
|19
|28-72
|14
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|19.04
|21:30
|
Айнтрахт Ф – Аугсбург
|- : -
|20.04
|16:30
|
Кельн – Дармштадт
|- : -
|20.04
|16:30
|
Хайденхайм – РБ Лейпциг
|- : -
|20.04
|16:30
|
Хоффенхайм – Боруссия М
|- : -
|20.04
|16:30
|
Вольфсбург – Бохум
|- : -
|20.04
|19:30
|
Унион Б – Бавария
|- : -
|21.04
|16:30
|
Вердер – Штутгарт
|- : -
|21.04
|18:30
|
Боруссия Д – Байер
|- : -
|21.04
|20:30
|
Фрайбург – Майнц
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|32
|
|
Серу Гирасси
Штутгарт
|25
|
|
Лоис Опенда
РБ Лейпциг
|22
|П
|
|
Алехандро Гримальдо
Байер
|12
|
|
Ян-Никлас Бесте
Хайденхайм
|11
|
|
Лерой Сане
Бавария
|11
|И
|К
|Ж
|
|
Максенс Лакруа
Вольфсбург
|23
|2
|2
|
|
Матей Маглица
Дармштадт
|21
|2
|6
|
|
Тута
Айнтрахт Ф
|26
|1
|1
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