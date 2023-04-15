Bild: Гисдоль может сменить Шварца на посту главного тренера «Герты»

14 апреля «Герта» проиграла «Шальке» (2:5) и опустилась на последнее место в таблице чемпионата Германии. На следующий день главный тренер берлинской команды Сандро Шварц покинул тренировочную базу на машине с упакованным чемоданом до окончания тренировки, сообщает Bild. Вслед за ним уехал и спортивный директор Волкан Булут.

По информации источника, руководство клуба обсуждает два подхода к смене тренера. Первый заключается в том, чтобы поставить во главе команды тренера «Герты» U-23 Анте Човича или тренера U-19 Оливера Рейсса.

Альтернативу может предложить мультимиллионер-инвестор, который планирует вложить большие деньги, чтобы подписать более именитого специалиста. В окружении идут активные обсуждения кандидатуры Маркуса Гисдоля.

Ранее оба тренера работали в РПЛ: Сандро Шварц возглавлял московское «Динамо», а Маркус Гисдоль — «Локомотив».