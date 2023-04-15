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Сегодня, 17:12

Bild: Гисдоль может сменить Шварца на посту главного тренера «Герты»

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Сандро Шварц.
Фото Reuters

14 апреля «Герта» проиграла «Шальке» (2:5) и опустилась на последнее место в таблице чемпионата Германии. На следующий день главный тренер берлинской команды Сандро Шварц покинул тренировочную базу на машине с упакованным чемоданом до окончания тренировки, сообщает Bild. Вслед за ним уехал и спортивный директор Волкан Булут.

По информации источника, руководство клуба обсуждает два подхода к смене тренера. Первый заключается в том, чтобы поставить во главе команды тренера «Герты» U-23 Анте Човича или тренера U-19 Оливера Рейсса.

Альтернативу может предложить мультимиллионер-инвестор, который планирует вложить большие деньги, чтобы подписать более именитого специалиста. В окружении идут активные обсуждения кандидатуры Маркуса Гисдоля.

Ранее оба тренера работали в РПЛ: Сандро Шварц возглавлял московское «Динамо», а Маркус Гисдоль — «Локомотив».

ФК Герта
Маркус Гисдоль
Сандро Шварц
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Спортивный директор «Герты» не стал опровергать возможную отставку Шварца
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Бавария 27 17 7 3 77-29 58
2
 Боруссия Д 27 18 2 7 59-36 56
3
 Унион Б 27 15 6 6 42-30 51
4
 РБ Лейпциг 27 14 6 7 50-33 48
5
 Фрайбург 27 13 8 6 39-36 47
6
 Байер 27 13 4 10 51-41 43
7
 Айнтрахт Ф 27 11 8 8 48-40 41
8
 Майнц 27 11 8 8 45-38 41
9
 Вольфсбург 27 10 9 8 46-36 39
10
 Боруссия М 27 9 8 10 42-44 35
11
 Вердер 27 9 5 13 42-52 32
12
 Кельн 27 7 10 10 36-45 31
13
 Аугсбург 27 8 5 14 35-50 29
14
 Хоффенхайм 27 8 4 15 37-46 28
15
 Бохум 27 8 2 17 30-60 26
16
 Шальке 28 5 9 14 26-52 24
17
 Штутгарт 27 5 8 14 32-47 23
18
 Герта 28 5 7 16 33-55 22
Результаты / календарь
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31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
14.04 21:30
Шальке – Герта
 5 : 2
15.04 16:30
Бавария – Хоффенхайм
 - : -
15.04 16:30
Кельн – Майнц
 - : -
15.04 16:30
РБ Лейпциг – Аугсбург
 - : -
15.04 16:30
Штутгарт – Боруссия Д
 - : -
15.04 19:30
Айнтрахт Ф – Боруссия М
 - : -
16.04 16:30
Вердер – Фрайбург
 - : -
16.04 18:30
Унион Б – Бохум
 - : -
16.04 20:30
Вольфсбург – Байер
 - : -
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ЖК
Г
Никлас Фюллкруг

Никлас Фюллкруг

Вердер

 16
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Боруссия М

 13
Винченцо Грифо

Винченцо Грифо

Фрайбург

 13
П
Рафаэл Геррейру

Рафаэл Геррейру

Боруссия Д

 11
Рандаль Коло Муани

Рандаль Коло Муани

Айнтрахт Ф

 10
Алассан Плеа

Алассан Плеа

Боруссия М

 9
И К Ж
Марко Фридль

Марко Фридль

Вердер

 23 1 6
Эрмедин Демирович

Эрмедин Демирович

Аугсбург

 24 1 5
Дайот Упамекано

Дайот Упамекано

Бавария

 24 1 5
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