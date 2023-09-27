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Сегодня, 04:32

Тухель остался доволен игрой «Баварии» в Кубке Германии

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Баварии» Томас Тухель прокомментировал победу над «Пройссеном» (4:0) в 1/32 финала Кубка Германии.

«Сегодня мы были настроены серьезно и доминировали. Мы были сильны и не позволили им создавать опасные контратаки. Леон Горецка и Нуссэр Мазрауи, в частности, очень хорошо справились с незнакомыми для себя позициями. Мы забили три гола в первом тайме и имели еще несколько моментов. Во втором тайме все было немного иначе из-за замен, но в целом я доволен», — цитирует пресс-служба клуба Тухеля.

В этой встрече нападающий Серж Гнабри получил перелом предплечья. Его заменили на 11-й минуте.

Серж Гнабри. Гнабри получил перелом предплечья в матче Кубка Германии
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Гнабри получил перелом предплечья в матче Кубка Германии
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 И В Н П +/- О
1
 Бавария 5 4 1 0 18-4 13
2
 Байер 5 4 1 0 17-6 13
3
 Штутгарт 5 4 0 1 17-7 12
4
 РБ Лейпциг 5 4 0 1 14-4 12
5
 Хоффенхайм 5 4 0 1 12-6 12
6
 Боруссия Д 5 3 2 0 9-5 11
7
 Вольфсбург 5 3 0 2 7-6 9
8
 Айнтрахт Ф 5 1 4 0 4-3 7
9
 Фрайбург 5 2 1 2 5-10 7
10
 Унион Б 5 2 0 3 9-9 6
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 Вердер 5 2 0 3 8-10 6
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 Аугсбург 5 1 2 2 9-13 5
13
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14
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15
 Боруссия М 5 0 2 3 8-13 2
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 Кельн 5 0 1 4 4-9 1
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