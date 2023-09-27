Гнабри получил перелом предплечья в матче Кубка Германии

«Бавария» после победы над «Пройссеном» в 1/32 финала Кубка Германии объявила, что нападающий Серж Гнабри получил травму. По итогам рентгеновского обследования у него выявлен перелом локтевой кости левого предплечья.

«Завтра Сержу предстоит операция, и он пропустит несколько недель. Это горький удар не только для него лично, но и для нас. Он важный игрок и суперперсонаж», — приводит пресс-служба клуба слова главного тренера Томаса Тухеля.

28-летний Гнабри был заменен после подката на 11-й минуте матча.