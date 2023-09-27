Мусиала: «Я хочу стать одним из лучших игроков мира, таковы мои амбиции»

Полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала заявил, что хочет стать одним из лучших футболистов мира.

«Я хочу стать одним из лучших игроков мира. Таковы мои амбиции. Через 1-2 года я хочу быть на самом высоком уровне. Выиграть «Золотой мяч»? Путь еще долог, но моя цель и мечта — быть лучшим. АПЛ на сегодняшний день является самой сильной и привлекательной лигой в мире. Но я чувствую себя здесь комфортно и нацелен на успех с «Баварией». Однако никогда не знаешь, что произойдет через несколько лет», — приводит слова Мусиалы Bild.

20-летний немец в текущем сезоне провел 5 матчей за «Баварию» во всех турнирах и отметился одной голевой передачей. Его контракт рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 110 миллионов евро.