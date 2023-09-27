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Сегодня, 08:06

Мусиала: «Я хочу стать одним из лучших игроков мира, таковы мои амбиции»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала заявил, что хочет стать одним из лучших футболистов мира.

«Я хочу стать одним из лучших игроков мира. Таковы мои амбиции. Через 1-2 года я хочу быть на самом высоком уровне. Выиграть «Золотой мяч»? Путь еще долог, но моя цель и мечта — быть лучшим. АПЛ на сегодняшний день является самой сильной и привлекательной лигой в мире. Но я чувствую себя здесь комфортно и нацелен на успех с «Баварией». Однако никогда не знаешь, что произойдет через несколько лет», — приводит слова Мусиалы Bild.

20-летний немец в текущем сезоне провел 5 матчей за «Баварию» во всех турнирах и отметился одной голевой передачей. Его контракт рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 110 миллионов евро.

Футбол
ФК Бавария
Джамал Мусиала
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Бавария 5 4 1 0 18-4 13
2
 Байер 5 4 1 0 17-6 13
3
 Штутгарт 5 4 0 1 17-7 12
4
 РБ Лейпциг 5 4 0 1 14-4 12
5
 Хоффенхайм 5 4 0 1 12-6 12
6
 Боруссия Д 5 3 2 0 9-5 11
7
 Вольфсбург 5 3 0 2 7-6 9
8
 Айнтрахт Ф 5 1 4 0 4-3 7
9
 Фрайбург 5 2 1 2 5-10 7
10
 Унион Б 5 2 0 3 9-9 6
11
 Вердер 5 2 0 3 8-10 6
12
 Аугсбург 5 1 2 2 9-13 5
13
 Хайденхайм 5 1 1 3 9-13 4
14
 Бохум 5 0 3 2 4-16 3
15
 Боруссия М 5 0 2 3 8-13 2
16
 Кельн 5 0 1 4 4-9 1
17
 Дармштадт 5 0 1 4 6-16 1
18
 Майнц 5 0 1 4 4-14 1
Результаты / календарь
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29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
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34 тур
29.09 21:30
Хоффенхайм – Боруссия Д
 - : -
30.09 16:30
Бохум – Боруссия М
 - : -
30.09 16:30
Кельн – Штутгарт
 - : -
30.09 16:30
Хайденхайм – Унион Б
 - : -
30.09 16:30
Майнц – Байер
 - : -
30.09 16:30
Вольфсбург – Айнтрахт Ф
 - : -
30.09 19:30
РБ Лейпциг – Бавария
 - : -
1.10 16:30
Дармштадт – Вердер
 - : -
1.10 18:30
Фрайбург – Аугсбург
 - : -
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ЖК
Г
Серу Гирасси

Серу Гирасси

Штутгарт

 10
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Бавария

 7
Виктор Бонифасе

Виктор Бонифасе

Байер

 6
П
Хави Симонс

Хави Симонс

РБ Лейпциг

 4
Ян-Никлас Бесте

Ян-Никлас Бесте

Хайденхайм

 3
Юлиан Брандт

Юлиан Брандт

Боруссия Д

 3
И К Ж
Николас Хефлер

Николас Хефлер

Фрайбург

 3 1 1
Матей Маглица

Матей Маглица

Дармштадт

 4 1 1
Кевин Фолланд

Кевин Фолланд

Унион Б

 3 1 0
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