Мусиала: «Я хочу стать одним из лучших игроков мира, таковы мои амбиции»
Полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала заявил, что хочет стать одним из лучших футболистов мира.
«Я хочу стать одним из лучших игроков мира. Таковы мои амбиции. Через 1-2 года я хочу быть на самом высоком уровне. Выиграть «Золотой мяч»? Путь еще долог, но моя цель и мечта — быть лучшим. АПЛ на сегодняшний день является самой сильной и привлекательной лигой в мире. Но я чувствую себя здесь комфортно и нацелен на успех с «Баварией». Однако никогда не знаешь, что произойдет через несколько лет», — приводит слова Мусиалы Bild.
20-летний немец в текущем сезоне провел 5 матчей за «Баварию» во всех турнирах и отметился одной голевой передачей. Его контракт рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 110 миллионов евро.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|5
|4
|1
|0
|18-4
|13
|
2
|Байер
|5
|4
|1
|0
|17-6
|13
|
3
|Штутгарт
|5
|4
|0
|1
|17-7
|12
|
4
|РБ Лейпциг
|5
|4
|0
|1
|14-4
|12
|
5
|Хоффенхайм
|5
|4
|0
|1
|12-6
|12
|
6
|Боруссия Д
|5
|3
|2
|0
|9-5
|11
|
7
|Вольфсбург
|5
|3
|0
|2
|7-6
|9
|
8
|Айнтрахт Ф
|5
|1
|4
|0
|4-3
|7
|
9
|Фрайбург
|5
|2
|1
|2
|5-10
|7
|
10
|Унион Б
|5
|2
|0
|3
|9-9
|6
|
11
|Вердер
|5
|2
|0
|3
|8-10
|6
|
12
|Аугсбург
|5
|1
|2
|2
|9-13
|5
|
13
|Хайденхайм
|5
|1
|1
|3
|9-13
|4
|
14
|Бохум
|5
|0
|3
|2
|4-16
|3
|
15
|Боруссия М
|5
|0
|2
|3
|8-13
|2
|
16
|Кельн
|5
|0
|1
|4
|4-9
|1
|
17
|Дармштадт
|5
|0
|1
|4
|6-16
|1
|
18
|Майнц
|5
|0
|1
|4
|4-14
|1
|29.09
|21:30
|
Хоффенхайм – Боруссия Д
|- : -
|30.09
|16:30
|
Бохум – Боруссия М
|- : -
|30.09
|16:30
|
Кельн – Штутгарт
|- : -
|30.09
|16:30
|
Хайденхайм – Унион Б
|- : -
|30.09
|16:30
|
Майнц – Байер
|- : -
|30.09
|16:30
|
Вольфсбург – Айнтрахт Ф
|- : -
|30.09
|19:30
|
РБ Лейпциг – Бавария
|- : -
|1.10
|16:30
|
Дармштадт – Вердер
|- : -
|1.10
|18:30
|
Фрайбург – Аугсбург
|- : -
|Г
|
|
Серу Гирасси
Штутгарт
|10
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|7
|
|
Виктор Бонифасе
Байер
|6
|П
|
|
Хави Симонс
РБ Лейпциг
|4
|
|
Ян-Никлас Бесте
Хайденхайм
|3
|
|
Юлиан Брандт
Боруссия Д
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Николас Хефлер
Фрайбург
|3
|1
|1
|
|
Матей Маглица
Дармштадт
|4
|1
|1
|
|
Кевин Фолланд
Унион Б
|3
|1
|0