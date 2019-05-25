16:46 | Футбол — Германия

Тренер "Лейпцига" заявил, что его команда покажет игру топ-уровня в финале Кубка Германии с "Баварией"

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Главный тренер "Лейпцига" Ральф Рангник прокомментировал предстоящий финал Кубка Германии с "Баварией". Он отметил, что его команда хочет показать игру топ-уровня.

– У нас лучшая оборона минувшего сезона Бундеслиги, – приводит пресс-служба мюнхенцев слова Рангника. – Завтра мы хотим это снова доказать. Мы хотим показать, что и в таком большом финале мы можем показать игру топ-уровня.

Финал Кубка Германии пройдет в Берлине в субботу, 25 мая. Начало – 21:00 (мск)

РБ Лейпциг – Бавария

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