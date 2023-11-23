Тренер «Герты» назвал форварда своей команды Маолида самым ленивым футболистом

Главный тренер берлинской «Герты» Паль Дардаи рассказал, почему не играет нападающий Мизьян Маолида.

«Мы о нем не забыли. Но Мизиан должен найти клуб, в котором сможет играть, и покинуть нас как можно быстрее. У него было много моментов, я видел в своей жизни мало таких ленивых игроков, как он», — приводит Kicker слова Дардаи.

24-летний француз имеет действующий контракт до 2025 года. В этом сезоне он не сыграл ни одного матча за основной состав «Герты». На его счету 3 гола и 2 голевые передачи в 9 матчах за дубль берлинской команды.