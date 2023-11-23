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Тренер «Герты» назвал форварда своей команды Маолида самым ленивым футболистом

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер берлинской «Герты» Паль Дардаи рассказал, почему не играет нападающий Мизьян Маолида.

«Мы о нем не забыли. Но Мизиан должен найти клуб, в котором сможет играть, и покинуть нас как можно быстрее. У него было много моментов, я видел в своей жизни мало таких ленивых игроков, как он», — приводит Kicker слова Дардаи.

24-летний француз имеет действующий контракт до 2025 года. В этом сезоне он не сыграл ни одного матча за основной состав «Герты». На его счету 3 гола и 2 голевые передачи в 9 матчах за дубль берлинской команды.

Футбол
ФК Герта
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 И В Н П +/- О
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 Байер 11 10 1 0 34-10 31
2
 Бавария 11 9 2 0 42-9 29
3
 Штутгарт 11 8 0 3 29-14 24
4
 РБ Лейпциг 11 7 2 2 28-10 23
5
 Боруссия Д 11 6 3 2 21-17 21
6
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7
 Айнтрахт Ф 11 4 6 1 17-11 18
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 Фрайбург 11 4 2 5 14-22 14
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 Аугсбург 11 3 4 4 20-23 13
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 Вольфсбург 11 4 1 6 15-20 13
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 Вердер 11 3 2 6 18-22 11
13
 Хайденхайм 11 3 1 7 17-26 10
14
 Бохум 11 1 6 4 11-25 9
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16
 Майнц 11 1 4 6 11-24 7
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