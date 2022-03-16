Торган Азар попал в сферу интересов «Атлетико»

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Торган Азар находится в сфере интересов «Атлетико», сообщает Bild.

28-летний бельгиец летом хочет покинуть немецкий клуб. Испанский клуб внимательно следит за сложившейся ситуацией и готов вступить в переговоры по трансферу хавбека.

Торган Азар отыграл 26 матчей за «шмелей» во всех турнирах в нынешнем сезоне, забив 6 голов и сделав 1 результативную передачу. Его контракт с дортмундцами рассчитан до лета 2024 года.