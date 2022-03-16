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Сегодня, 20:44

Агент Левандовски подтвердил, что переговоры с «Баварией» о новом контракте пока не начались

Иван Шитик
Корреспондент
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Роберт Левандовски.
Фото Reuters

Агент Пини Захави, который представляет интересы нападающего «Баварии» Роберта Левандовски заявил, что клуб пока не начинал переговоры о продлении контракта с 33-летним поляком.

«Могу подтвердить, что пока никаких переговоров с «Баварией» не было», — сказал Захави Kicker.

Нынешнее соглашение поляка с клубом рассчитано до 2023 года. Однако футболист хочет заключить новый договор и крайне недоволен тем, что мюнхенский клуб не начинает работу в этом направлении.

В сезоне-2021/22 Левандовски забил 43 гола и отдал 4 результативные передачи в 36 матчах за «Баварию».

Роберт Левандовски
ФК Бавария
0
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 Бавария 26 19 3 4 77-28 60
2
 Боруссия Д 25 17 2 6 65-37 53
3
 РБ Лейпциг 26 13 5 8 57-30 44
4
 Байер 26 13 6 7 64-41 45
5
 Фрайбург 26 12 8 6 43-29 44
6
 Хоффенхайм 26 13 5 8 49-37 44
7
 Майнц 24 10 4 10 35-29 34
8
 Айнтрахт Ф 26 10 7 9 39-38 37
9
 Унион Б 26 10 8 8 33-34 38
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 Кельн 26 10 9 7 37-39 39
11
 Бохум 26 9 5 12 28-37 32
12
 Вольфсбург 26 9 4 13 29-40 31
13
 Арминия 26 5 10 11 22-34 25
14
 Аугсбург 25 6 8 11 27-41 26
15
 Боруссия М 26 8 6 12 36-51 30
16
 Штутгарт 26 5 8 13 32-48 23
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 Герта 26 6 5 15 26-60 23
18
 Гр. Фюрт 26 3 5 18 24-70 14
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12.03 17:30
Унион Б – Штутгарт
 1 : 1
12.03 17:30
Фрайбург – Вольфсбург
 3 : 2
12.03 17:30
Хоффенхайм – Бавария
 1 : 1
12.03 20:30
Боруссия М – Герта
 2 : 0
13.03 17:30
Байер – Кельн
 0 : 1
13.03 19:30
Айнтрахт Ф – Бохум
 2 : 1
13.03 19:30
Боруссия Д – Арминия
 1 : 0
13.03 21:30
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 1 : 6
6.04 19:30
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Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Бавария

 29
Патрик Шик

Патрик Шик

Байер

 20
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Боруссия Д

 16
П
Томас Мюллер

Томас Мюллер

Бавария

 13
Флориан Вирц

Флориан Вирц

Байер

 10
Давид Раум

Давид Раум

Хоффенхайм

 9
И К Ж
Максенс Лакруа

Максенс Лакруа

Вольфсбург

 22 2 2
Александр Хак

Александр Хак

Майнц

 20 1 5
Вальдемар Антон

Вальдемар Антон

Штутгарт

 22 1 5
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