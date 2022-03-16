Агент Левандовски подтвердил, что переговоры с «Баварией» о новом контракте пока не начались

Агент Пини Захави, который представляет интересы нападающего «Баварии» Роберта Левандовски заявил, что клуб пока не начинал переговоры о продлении контракта с 33-летним поляком.

«Могу подтвердить, что пока никаких переговоров с «Баварией» не было», — сказал Захави Kicker.

Нынешнее соглашение поляка с клубом рассчитано до 2023 года. Однако футболист хочет заключить новый договор и крайне недоволен тем, что мюнхенский клуб не начинает работу в этом направлении.

В сезоне-2021/22 Левандовски забил 43 гола и отдал 4 результативные передачи в 36 матчах за «Баварию».