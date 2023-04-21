Тухель: «Грустно, что в «ПСЖ» чемпионство воспринимали как должное»

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель сравнил чемпионаты Франции и Германии.

«Грустно, что в «ПСЖ» чемпионский титул воспринимается как должное. Такого быть не должно. В Париже одного только чемпионства всегда было недостаточно. А золото между тем можно завоевать только благодаря упорной ежедневной работе», — приводит слова Тухеля RMC.

Тухель работал в «ПСЖ» с 2018 по 2020 год. Под его руководством команда дважды становилась чемпионом Франции. В 2020 году парижане выиграли чемпионат, Кубок страны, Кубок Лиги, Суперкубок Франции.