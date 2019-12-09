Томас Мюллер: «Бавария» должна набирать очки, и именно это мы намерены сделать в следующих матчах»

Полузащитник «Баварии» Томас Мюллер прокомментировал поражение в матче 14-го тура чемпионата Германии от менхенгладбахской «Боруссии» (1:2). Мюнхенцы проиграли вторую игру бундеслиги подряд.

— Мы должны набирать очки, и именно это мы намерены сделать в следующих матчах, — приводит пресс-служба клуба слова Мюллера. — Мы играем в хороший футбол, теперь мы должны победить во всех трех матчах.

«Боруссия» продолжает лидировать в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 31 очко. «Бавария» опустилась на седьмое место, имея в своем активе 24 активе.

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