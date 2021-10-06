Толиссо начал тренировки по индивидуальной программе после травмы
Полузащитник «Баварии» Толиссо начал тренироваться по индивидуальной программе после травмы
13:32
Полузащитник «Баварии» Корантен Толиссо начал тренировки по индивидуальной программе, сообщает пресс-служба мюнхенцев.
В данный момент 27-летний француз восстанавливается от травмы икроножной мышцы. Футболист не принимал участия в официальных матчах после игры первого раунда Кубка Германии против «Бремера» (12:0), которая состоялась 25 августа.
? @CorentinTolisso took part in some individual training.#MiaSanMia pic.twitter.com/3jHbv8eGvu— FC Bayern English (@FCBayernEN) October 6, 2021
В сезоне-2021/22 Толиссо провел 3 матча за «Баварию», на его счету 1 гол и 1 результативная передача.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю