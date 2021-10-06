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Толиссо начал тренировки по индивидуальной программе после травмы

Полузащитник «Баварии» Толиссо начал тренироваться по индивидуальной программе после травмы
13:32
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Полузащитник «Баварии» Корантен Толиссо начал тренировки по индивидуальной программе, сообщает пресс-служба мюнхенцев.

В данный момент 27-летний француз восстанавливается от травмы икроножной мышцы. Футболист не принимал участия в официальных матчах после игры первого раунда Кубка Германии против «Бремера» (12:0), которая состоялась 25 августа.

В сезоне-2021/22 Толиссо провел 3 матча за «Баварию», на его счету 1 гол и 1 результативная передача.

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Иван Торопцев все материалы автора

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