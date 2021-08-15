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Тимощук: «Легенда «Баварии» Герд Мюллер был приятным и отзывчивым человеком»

21:46
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Тренер «Зенита» и двукратный чемпион Германии в составе «Баварии» Анатолий Тимощук отреагировал на смерть чемпиона мира и Европы Герда Мюллера.

«Это легенда для всего мирового футбола, которая была частью «Баварии», с ним связаны всевозможные рекорды и достижения. Имя «Баварии» и Герда Мюллера шли вместе, ассоциировались с теми историческими фактами, которые были. Я знаю, насколько близко его поддерживал клуб, он работал в структуре клуба. Мы несколько раз общались: он приходил смотреть наши тренировки, пообщаться с ребятами, потому что он работал со второй командой, а некоторые ребята тренировались с нами», — цитирует Тимощука ТАСС.

О смерти Мюллера стало известно сегодня, 15 августа. Спортсмен скончался в возрасте 75 лет. В 2015 году у Мюллера обнаружили болезнь Альцгеймера.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12135979

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Виктория Кравченко все материалы автора

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