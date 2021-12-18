Тедеско: «Лейпциг» играл наивно, мы очень разочарованы"

Главный тренер «Лейпцига» Доменико Тедеско после матча 17-го тура чемпионата Германии против «Арминии» (0:2) отметил, что команда потеряла структуру и действовала слишком наивно.

«Мы, конечно, очень разочарованы. Мы не смогли заработать так много голевых моментов, как в матче с «Аугсбургом». В последней трети матча мы играли очень небрежно, после счета 0:1 потеряли нашу структуру и играли очень наивно», — приводит слова экс-тренера «Спартака» пресс-служба «Лейпцига».

Напомним, что для Тедеско это третий матч во главе «Лейпцига». Ранее была обыграна «Боруссия» из Менхенгладбаха (4:1), а также была ничья с «Аугсбургом» (1:1). Команда Тедеско занимает девятое место в таблице бундеслиги.