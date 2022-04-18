Тедеско прокомментировал победу «Лейпцига» над «Байером»

Главный тренер «Лейпцига» Доменико Тедеско подвел итоги матча 30-го тура чемпионата Германии против «Байера» (1:0).

«Мы довольны победой, хоть это и не было блестящей игрой с обеих сторон. В первые пять минут мы полностью владели мячом, а «Байер» был силен на контратаках, как и мы. Тогда мы забили гол. Во втором тайме парни очень хорошо сыграли. Мы всегда хотим прессинговать соперника, хотим нагружать и загонять его вглубь своей половины поля», — приводит слова Тедеско официальный сайт клуба.

Отметим, что «Лейпциг» не проигрывает 14 матчей подряд во всех турнирах (9 побед, 5 ничьих). Последний раз команда проиграла «Баварии» (2:3) 5 февраля в рамках 21-го тура бундеслиги.

«Лейпциг» с 54 очками поднялся на третье место в турнирной таблице, «Байер» с 52 очками опустился на четвертую строчку.