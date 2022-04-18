Вратарь «Лейпцига» Петер Гулачи подвел итоги матча 30-го тура чемпионата Германии против «Байера» (1:0).

«Это была сложная игра. Мы не очень хорошо играли в первом тайме и были немного небрежны. Очевидно, что непросто играть, когда после матча в четверг играешь в воскресенье, но мы справились. У нас много качественных игроков на скамейке запасных. Мы всегда в состоянии добавить что-то еще в игру», — приводит слова Гулачи официальный сайт клуба.

Отметим, что «Лейпциг» не проигрывает 14 матчей подряд во всех турнирах (9 побед, 5 ничьих). Последний раз команда проиграла «Баварии» (2:3) 5 февраля в рамках 21-го тура бундеслиги.

«Лейпциг» с 54 очками поднялся на третье место в турнирной таблице, «Байер» с 52 очками опустился на четвертую строчку.