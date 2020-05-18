Нападающий «Баварии» Томас Мюллер поделился впечатлениями от победы над «Унионом» (2:0) в 26-м туре чемпионата Германии. Игра стала для мюнхенцев первой после двухмесячной паузы из-за карантина.

— Мы приехали с целью взять три очка, нам это удалось, — цитирует Мюллера официальный сайт клуба. — Но судя по игре в первые 25 минут нам еще есть над чем работать. Мы слишком часто старались находить решения за счет длинных передач. Однако потом мы стали играть лучше. После первого гола мы немного обезопасили себя и перед перерывом должны были прибавить. Мы играли нормально, но совершенно точно можем лучше. Чувство было такое, как перед первым туром в августе. Как футболисты «Униона», так и мы, отлично справились с обстоятельствами. Как только мяч входит в дело, все концентрируются на спорте. Конечно, зрители могут добавить нам энергии, но сейчас мы должны забыть о том, что их нет. Мы увеличили отрыв от второго места до четырех очков и сегодня стали на шаг ближе к своей большой цели.

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