Спортивный директор «Баварии» заявил, что Левандовски останется в команде

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич заявил, что нападающий Роберт Левандовски не покинет команды летом.

«Продать Левандовски, если «Барселона» предложит 40-50 миллионов евро? Нет. Останется ли он в команде? Да, у него контракт до 2023 года», — приводит слова Салихамиджича Sky Germany.

В текущем сезоне 33-летний поляк принял участие в 43 матчах, забил 48 голов и отдал 6 результативных передач. Контракт форварда с мюнхенским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Ранее сообщалось, что Левандовски согласовал контракт с «Барселоной» на три года.