"Штутгарт" и "Карлсруэ" пробились во второй раунд Кубка Германии

Завершились три матча первого раунда Кубка Германии.
"Штутгарт" на выезде выиграл у "Ганзы" (1:0). "Карлсруэ" выиграл у "Ганновера" (2:0).
Кубок Германии
Первый раунд
"Ганза" - "Штутгарт" - 0:1 (0:1)
Гол: Эль-Гаддиуи, 19.
Судья: Яблонски (Германия).
12 августа. Росток. Стадион "Ostseestadion".
"Карлсруэ" - "Ганновер" - 2:0 (0:0)
Голы: Грозурек, 53 (1:0). Ванитцек, 61 - с пенальти (2:0).
Судья: Кортус (Германия).
12 августа. Карлсруэ. Стадион "Wildparkstadion".
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