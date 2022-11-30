Ширер: «Левандовски был бы главной суперзвездой, не будь Месси и Роналду»

Ширер считает, что Левандовски не повезло родиться в эпоху Месси и Роналду

Бывший английский футболист Алан Ширер считает, что форвард Роберт Левандовски получил бы больше славы, если бы не родился в эпоху Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

«Левандовски и Месси — два гиганта голов, которые вывели понятие о результативности на новый уровень. Не будь Месси и Роналду, уверен, Левандовски получил бы намного больше известности, он заслуживает этого, — цитирует Ширера BBC Sport.

В этом сезоне футболист провел 14 матчей в ла лиге, забив 13 голов и сделав 4 ассиста.