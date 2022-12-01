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Сегодня, 01:02

Пулишич может вернуться в «Боруссию» из Дортмунда

Иван Шитик
Корреспондент
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Полузащитник «Челси» Кристиан Пулишич может вернуться в дортмундскую «Боруссию», утверждает Bild.

Однако Пулишич должен согласиться на существенное сокращение заработной платы. «Шмели» не готовы платить хавбеку 10 миллионов евро в год — именно такую сумму футболист сейчас зарабатывает в Англи.

В сезоне-2022/23 полузащитник забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи в 18 матчах за «Челси». Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 24-летнего американца в 38 миллионов евро.

Кристиан Пулишич
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Челси
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 Фрайбург 15 9 3 3 25-17 30
3
 РБ Лейпциг 15 8 4 3 30-21 28
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 Айнтрахт Ф 15 8 3 4 32-24 27
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 Унион Б 15 8 3 4 24-20 27
6
 Боруссия Д 15 8 1 6 25-21 25
7
 Вольфсбург 15 6 5 4 24-20 23
8
 Боруссия М 15 6 4 5 28-24 22
9
 Вердер 15 6 3 6 25-27 21
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 Майнц 15 5 4 6 19-24 19
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 Хоффенхайм 15 5 3 7 22-22 18
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 Байер 15 5 3 7 25-26 18
13
 Кельн 15 4 5 6 21-29 17
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 Аугсбург 15 4 3 8 18-26 15
15
 Штутгарт 15 3 5 7 18-27 14
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 Герта 15 3 5 7 19-22 14
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 Бохум 15 4 1 10 14-36 13
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20.01 22:30
РБ Лейпциг – Бавария
 - : -
21.01 17:30
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 - : -
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Айнтрахт Ф – Шальке
 - : -
21.01 17:30
Штутгарт – Майнц
 - : -
21.01 17:30
Унион Б – Хоффенхайм
 - : -
21.01 17:30
Вольфсбург – Фрайбург
 - : -
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Кельн – Вердер
 - : -
22.01 17:30
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 - : -
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Боруссия М – Байер
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РБ Лейпциг

 12
Никлас Фюллкруг

Никлас Фюллкруг

Вердер

 10
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Маркус Тюрам

Боруссия М

 10
П
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 9
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РБ Лейпциг

 7
И К Ж
Марко Фридль

Марко Фридль

Вердер

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Доминик Дрекслер

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 13 1 2
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