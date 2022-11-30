Защитник Павар отказался продлевать контракт с «Баварией»

Защитник Бенжамен Павар отказался продлевать контракт с «Баварией» и покинет клуб в конце сезона, утверждает Bild.

26-летний футболист дал понять, что не продлит свой контракт, который рассчитан до конца сезона-2023/24. Француз и клуб сошлись на том, что ему будет лучше покинуть Мюнхен летом 2023 клуба, чтобы «Бавария» смогла получить за его трансфер хоть какие-то средства.

17 ноября Bild сообщал, что в «Баварии» недовольны последними высказываниями о своем будущем Павара.

Ранее появилась информация, что в услугах 26-летнего игрока заинтересованы «Милан», «Реал» и «Барселона».

Контракт Павара с «Баварией» действует до 2024 года. В этом сезоне он сыграл в 21 матче во всех турнирах и забил четыре гола.