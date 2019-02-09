Шанс для "Баварии": обе "Боруссии" потеряли очки в чемпионате Германии

"Боруссия" из Дортмунда сыграла вничью с "Хоффенхаймом" в матче 21-го тура чемпионата Германии - 3:3. 90 минут в составе лидера провел бывший полузащитник "Зенита" Аксель Витсель.

В другой встрече "Боруссия" из Менхенгладбаха крупно проиграла дома "Герте" - 0:3. Осечками лидеров может воспользоваться "Бавария", которой сегодня предстоит встреча с "Шальке". В случае победы мюнхенцы выйдут на чистое второе место с 5-очковым отставанием от дортмундской команды.

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21-й тур

"Боруссия" Д - "Хоффенхайм" - 3:3 (2:0)

Голы: Санчо, 32 (1:0). Гетце, 43 (2:0). Рафаэл Геррейру, 66 (3:0). Бельфодиль, 75 (3:1). Кадержабек, 83 (3:2). Бельфодиль, 87 (3:3).

"Боруссия": Бюрки, Пищек, Рафаэл Геррейру (Вольф, 90+2), Диалло, Хакими, Витсель, Гетце (Емер Топрак, 82), Дахуд, Вайгль, Санчо, Филипп (Пако Алькасер, 70).

"Хоффенхайм": Бауманн, Кадержабек, Бичакчич, Шульц, Хюбнер, Пош, Биттенкурт (Нелсон, 70), Демирбай (Гайгер, 46), Гриллич, Крамарич (Бельфодиль, 46), Жоэлинтон.

Предупреждения: Гриллич, 28. Демирбай, 40. Гайгер, 89.

Судья: Фриц.

9 февраля. Дортмунд. Стадион "Сигнал Идуна Парк".

"Боруссия" М - "Герта" - 0:3 (0:1)

Голы: Калу, 30 (0:1). Дуда, 56 (0:2). Зельке, 76 (0:3).

"Боруссия": Зоммер, Вендт, Гинтер, Ланг (Херрманн, 64), Эльведи, Штробль (Крамер, 81), Хофманн (Кюизанс, 34), Нойхаус, Штиндль, Азар, Плеа.

"Герта": Ярстейн, Рекик, Штарк, Клюнтер, Миттельштедт, Торунарига, Лустенбергер, Дуда (Дарида, 88), Груич, Калу, Зельке.

Предупреждения: Груич, 7. Торунарига, 64.

Судья: Петерсен.

9 февраля. Менхенгладбах. Стадион "Stadion im Borussia-Park".

"Ганновер" - "Нюрнберг" - 2:0 (1:0)

Голы: Мюллер, 45+5 (1:0). Мюллер, 77 (2:0).

"Ганновер": Эссер, Корб, Острцолек, Акпогума (Виммер, 44), Антон, Мюллер (Фоссум, 78), Бакалорц, Харагути, Уоллас, Жонатас, Вейдандт (Вуд, 63).

"Нюрнберг": Матения, Эвертон, Валентини (Исхак, 88), Лайбольд, Мюль, Беренс, Райн, Зреляк, Перейра, Паласиос Мартинес (Фукс, 60), Кнелль (Кубо, 76).

Предупреждения: Уоллас, 28. Бакалорц, 33. Зреляк, 68. Перейра, 72.

Удаление: Райн, 11.

Судья: Вельц.

9 февраля. Ганновер. Стадион "HDI-Arena (AWD-Arena)".

"Лейпциг" - "Айнтрахт" - 0:0

"Лейпциг": Гулачи, Орбан, Хальстенберг, Клостерманн, Мукьеле, Ильзанкер, Забитцер (Адамс, 90+1), Ляймер (Форсберг, 67), Демме, Поульсен, Вернер (Кунья, 85).

"Айнтрахт": Трапп, Хинтереггер, Да Коста, Н`Дика, Фернандеш, Хасебе, Роде (Гачинович, 59), Костич, Алле, Ребич (Виллемс, 77), Йович.

Предупреждения: Орбан, 24. Ляймер, 26. Фернандеш, 28. Ильзанкер, 55. Забитцер, 83. Виллемс, 84.

Судья: Винкманн.

9 февраля. Лейпциг. Стадион "Ред Булл Арена".

"Фрайбург" - "Вольфсбург" - 3:3 (1:1)

Голы: Руссийон, 11 (0:1). Грифо, 37 (1:1). Вегхорст, 63 - с пенальти (1:2). Петерсен, 70 (2:2). Штеффен, 74 (2:3). Вальдшмидт, 88 (3:3).

"Фрайбург": Шволов, Хайнц, Гюнтер, Кюблер, Линхарт, Кох, Франц (Вальдшмидт, 69), Грифо (Терраццино, 90+6), Хаберер, Петерсен, Нидерлехнер (Хелер, 81).

"Вольфсбург": Кастелс, Брукс, Кнохе, Руссийон, Герхардт, Виллиам, Гилавоги, Арнольд, Штеффен (Реджбецай, 79), Брекало (Удуокхай, 90+5), Вегхорст (Клаус, 90+2).

Предупреждения: Нидерлехнер, 34. Гилавоги, 38. Хаберер, 61. Кох, 62. Виллиам, 69.

Судья: Брих.

9 февраля. Фрайбург. Стадион "Schwarzwald-Stadion".