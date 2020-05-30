«Шальке» проиграл четвертый матч подряд. Серия без побед составляет 10 игр

Поражение от «Вердера» (0:1) в 29-м туре чемпионата Германии стало для «Шальке» четвертым подряд.

Клуб из Гельзенкирхена не может победить в десяти матчах подряд. В последний раз «кнаппены» одержали победу 4 февраля, обыграв в Кубке Германии «Герту» (3:2 д. в.). Если учитывать только матчи бундеслиги, серия без побед составляет 11 матчей.

На данный момент «Шальке» занимает десятое место в чемпионате Германии, имея в активе 37 очков в 29 матчах. Ранее сообщалось, что главный тренер команды Дэвид Вагнер под угрозой отставки.

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