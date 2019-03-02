"Шальке" потерпел второе поражение подряд, с крупным счетом уступив "Фортуне"

"Фортуна" разгромила "Шальке" в матче 24-го тура чемпионата Германии - 0:4. В составе победителей дубль оформил Давид Ковнацки, еще по голу забили Доди Лукебакио и Бенито Раман.

"Фортуна", набрав 31 очко, поднялась на 11-ю строчку турнирной таблицы чемпионата Германии, "Шальке", имея в своем активе 23 очка, остался на 14-м месте.

В других матчах дня "Айнтрахт" переиграл "Хоффенхайм" (3:2), "Герта" выиграла у "Майнца" (2:1).

Чемпионат Германии

Бундеслига 1

24-й тур

"Шальке-04" - "Фортуна Д" - 0:4 (0:1)

Голы: Лукебакио, 35 - с пенальти (0:1). Ковнацки, 62 (0:2). Раман, 68 (0:3). Ковнацки, 84 (0:4).

"Шальке-04": Нюбель, Брума, Настасич (Скрцибски, 46), Сане, Мендиль, Калиджури, Стамбули, Бенталеб, Харит, Ут (Эмболо, 77), Бургшталлер (Кутуджу, 61).

"Фортуна Д": Ренсинг, Каминьски, Гиссельманн, Каан Айхан, Финк, Циммерманн, Соботтка (Хоффманн, 71), Баркок, Ковнацки, Раман (Усами, 76), Лукебакио (Дукш, 86).

Предупреждения: Соботтка, 13. Бургшталлер, 17. Ут, 21. Настасич, 35. Ковнацки, 41. Брума, 73.

Судья: Брих (Германия).

2 марта. Гельзенкирхен. Стадион "Фельтинс-Арена".

Чемпионат Германии

Бундеслига 1

24-й тур

"Айнтрахт Ф" - "Хоффенхайм" - 3:2 (1:1)

Голы: Ребич, 20 (1:0). Жоэлинтон, 43 (1:1). Бельфодиль, 60 (1:2). Алле, 89 (2:2). Гонсалу Пасьенсия, 90+6 (3:2).

"Айнтрахт Ф": Трапп, Хинтереггер, Да Коста, Туре (Виллемс, 69), Н`Дика, Хасебе, Роде (Гонсалу Пасьенсия, 80), Костич, Гачинович, Алле, Ребич (Йович, 46).

"Хоффенхайм": Бауманн, Шульц, Бренет, Адамс Нуху, Пош, Демирбай (Солои, 37), Амири (Амаде, 82), Гриллич, Крамарич, Бельфодиль (Нелсон, 78), Жоэлинтон.

Предупреждения: Адамс Нуху, 14. Крамарич, 90.

Удаление: Адамс Нуху, 65.

Судья: Грефе (Германия).

2 марта. Франкфурт-на-Майне. Стадион "Commerzbank-Arena".

Чемпионат Германии

Бундеслига 1

24-й тур

"Герта" - "Майнц" - 2:1 (0:0)

Голы: Штарк, 46 - в свои ворота (0:1). Груич, 50 (1:1). Штарк, 60 (2:1).

"Герта": Ярстейн, Штарк, Миттельштедт, Торунарига, Лустенбергер, Лазаро, Дуда (Бак, 90+4), Груич, Майер, Калу (Леки, 77), Зельке (Ибишевич, 67).

"Майнц": Мюллер, Донати (Кунде, 87), Белль, Кариколь, Ниакате, Латца (Максим, 79), Куэйсон, Озтунали, Гбамен, Уджа, Онисиво (Матета, 66).

Предупреждения: Белль, 61. Донати, 87.

Судья: Айтекин (Германия).

2 марта. Берлин. Стадион Олимпиаштадион.

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