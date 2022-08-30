«Шальке» объявил об аренде защитника «Ливерпуля» ван ден Берга

«Шальке» объявил об аренде защитника «Ливерпуля» Сеппа ван ден Берга.

Как сообщает пресс-служба гельзенкирхенцев, 20-летний нидерландец будет выступать за команду под 5-м номером.

Защитник перешел в мерсисайдский клуб из «Зволле» в 2019 году, но с тех пор не провел ни одного матча в английской премьер-лиге.

Два последних сезона ван ден Берг провел в аренде в «Престоне».