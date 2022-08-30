«Байер» начал переговоры по трансферу полузащитника «Интера» Гозенса
Полузащитник «Интера» Робин Гозенс может покинуть миланский клуб до закрытия трансферного окна, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
Переговоры по трансферу игрока сборной Германии начал немецкий «Байер».
«Нерадзурри» получили официальное предложение от леверкузенского клуба. При этом отмечается, что футболистом также интересуется один английский клуб.
Портал Transfermarkt оценивает игрока в 28 миллионов евро. Контракт хавбека с «Интером» рассчитан до лета 2026 года.
В текущем сезоне чемпионата Италии Гозенс провел 3 матча и не отметился результативными действиями.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|4
|3
|1
|0
|16-2
|10
|
2
|Унион Б
|4
|3
|1
|0
|11-3
|10
|
3
|Боруссия Д
|4
|3
|0
|1
|7-4
|9
|
4
|Хоффенхайм
|4
|3
|0
|1
|8-5
|9
|
5
|Фрайбург
|4
|3
|0
|1
|7-3
|9
|
6
|Боруссия М
|4
|2
|2
|0
|7-4
|8
|
7
|Майнц
|4
|2
|1
|1
|4-5
|7
|
8
|Кельн
|4
|1
|3
|0
|6-4
|6
|
9
|Айнтрахт Ф
|4
|1
|2
|1
|7-11
|5
|
10
|РБ Лейпциг
|4
|1
|2
|1
|6-5
|5
|
11
|Вердер
|4
|1
|2
|1
|10-10
|5
|
12
|Аугсбург
|4
|1
|0
|3
|3-8
|3
|
13
|Штутгарт
|4
|0
|3
|1
|3-4
|3
|
14
|Байер
|4
|1
|0
|3
|4-6
|3
|
15
|Шальке
|4
|0
|2
|2
|4-11
|2
|
16
|Вольфсбург
|4
|0
|2
|2
|2-6
|2
|
17
|Герта
|4
|0
|1
|3
|2-6
|1
|
18
|Бохум
|4
|0
|0
|4
|3-13
|0
|2.09
|21:30
|
Боруссия Д – Хоффенхайм
|- : -
|3.09
|16:30
|
Байер – Фрайбург
|- : -
|3.09
|16:30
|
Бохум – Вердер
|- : -
|3.09
|16:30
|
Штутгарт – Шальке
|- : -
|3.09
|16:30
|
Унион Б – Бавария
|- : -
|3.09
|16:30
|
Вольфсбург – Кельн
|- : -
|3.09
|19:30
|
Айнтрахт Ф – РБ Лейпциг
|- : -
|4.09
|16:30
|
Аугсбург – Герта
|- : -
|4.09
|18:30
|
Боруссия М – Майнц
|- : -
|Г
|
|
Шеральдо Беккер
Унион Б
|4
|
|
Кристофер Нкунку
РБ Лейпциг
|4
|
|
Джамал Мусиала
Бавария
|3
|П
|
|
Саша Калайджич
Штутгарт
|3
|
|
Теосон Жордан Сьебатше
Унион Б
|3
|
|
Кингсли Коман
Бавария
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Доминик Дрекслер
Шальке-04
|2
|1
|0
|
|
Доминик Собослои
РБ Лейпциг
|2
|1
|0
|
|
Лукас Градецки
Байер
|3
|1
|0