«Байер» начал переговоры по трансферу полузащитника «Интера» Гозенса

Полузащитник «Интера» Робин Гозенс может покинуть миланский клуб до закрытия трансферного окна, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Переговоры по трансферу игрока сборной Германии начал немецкий «Байер».

«Нерадзурри» получили официальное предложение от леверкузенского клуба. При этом отмечается, что футболистом также интересуется один английский клуб.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 28 миллионов евро. Контракт хавбека с «Интером» рассчитан до лета 2026 года.

В текущем сезоне чемпионата Италии Гозенс провел 3 матча и не отметился результативными действиями.