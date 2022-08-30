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Сегодня, 17:33

Нападающий Зиркзее перешел из «Баварии» в «Болонью»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Джошуа Зиркзее (справа).
Фото ФК «Болонья».

Нападающий «Баварии» Джошуа Зиркзее перешел в «Болонью», сообщает сайт итальянского клуба.

Итальянский клуб оформил полноценный трансфер, однако у мюнхенцев есть опция обратного выкупа 21-летнего нидерландского футболиста.

Ранее итальянские СМИ сообщали, что трансфер обойдется представителям серии А в 8,5 миллиона евро.

В прошлом сезоне Зиркзее играл на правах аренды за «Андерлехт». Форвард забил 18 голов и сделал 13 результативных передач в 47 матчах команды во всех турнирах.

ФК Бавария
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«Бавария» поделится доходами от матча Кубка Германии с командой из третьего дивизиона
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 Бавария 4 3 1 0 16-2 10
2
 Унион Б 4 3 1 0 11-3 10
3
 Боруссия Д 4 3 0 1 7-4 9
4
 Хоффенхайм 4 3 0 1 8-5 9
5
 Фрайбург 4 3 0 1 7-3 9
6
 Боруссия М 4 2 2 0 7-4 8
7
 Майнц 4 2 1 1 4-5 7
8
 Кельн 4 1 3 0 6-4 6
9
 Айнтрахт Ф 4 1 2 1 7-11 5
10
 РБ Лейпциг 4 1 2 1 6-5 5
11
 Вердер 4 1 2 1 10-10 5
12
 Аугсбург 4 1 0 3 3-8 3
13
 Штутгарт 4 0 3 1 3-4 3
14
 Байер 4 1 0 3 4-6 3
15
 Шальке 4 0 2 2 4-11 2
16
 Вольфсбург 4 0 2 2 2-6 2
17
 Герта 4 0 1 3 2-6 1
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 Бохум 4 0 0 4 3-13 0
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Боруссия Д – Хоффенхайм
 - : -
3.09 16:30
Байер – Фрайбург
 - : -
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Штутгарт – Шальке
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Унион Б – Бавария
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Вольфсбург – Кельн
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РБ Лейпциг

 4
Джамал Мусиала

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Бавария

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П
Саша Калайджич

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Теосон Жордан Сьебатше

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И К Ж
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Шальке-04

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