Нападающий Зиркзее перешел из «Баварии» в «Болонью»

Нападающий «Баварии» Джошуа Зиркзее перешел в «Болонью», сообщает сайт итальянского клуба.

Итальянский клуб оформил полноценный трансфер, однако у мюнхенцев есть опция обратного выкупа 21-летнего нидерландского футболиста.

Ранее итальянские СМИ сообщали, что трансфер обойдется представителям серии А в 8,5 миллиона евро.

В прошлом сезоне Зиркзее играл на правах аренды за «Андерлехт». Форвард забил 18 голов и сделал 13 результативных передач в 47 матчах команды во всех турнирах.